Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă chiar pe 1 ianuarie. Avea doar 34 de ani

O tragedie a zguduit familia actorului american Tommy Lee Jones, după ce fiica sa, Victoria Jones, a fost găsită moartă într-un hotel de lux din San Francisco, în primele ore ale zilei de 1 ianuarie. Tânăra avea 34 de ani.

Potrivit autorităților locale, poliția a fost alertată în jurul orei 3:00 dimineața, în urma unui apel care semnala o urgență medicală la hotelul Fairmont. Echipajele de intervenție ajunse la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața, decesul fiind constatat pe loc.

Ancheta este în desfășurare, iar medicul legist urmează să stabilească circumstanțele exacte și cauza morții. Până în prezent, autoritățile nu au comunicat dacă există suspiciuni de natură penală.

Victoria Jones era fiica actorului premiat cu Oscar și a primei sale soții, Kimberlea Cloughley. Deși nu a urmat o carieră constantă în cinematografie, ea a avut apariții notabile în copilărie și adolescență, inclusiv în filmul „Men in Black II”, unde a jucat alături de tatăl său, dar și în serialul „One Tree Hill”.

De-a lungul timpului, Victoria Jones a fost prezentă la numeroase evenimente publice și festivaluri de film, însoțindu-l pe Tommy Lee Jones la premiere și gale internaționale, inclusiv la Cannes și Tokyo.

Moartea sa survine într-un context personal complicat. Potrivit documentelor judiciare, în cursul anului trecut, Victoria Jones a fost implicată în mai multe incidente cu autoritățile, fiind arestată în diverse comitate din California pentru fapte ce includ consum de substanțe interzise și acuzații de violență domestică. În toate cazurile, ea a negat acuzațiile și a pledat nevinovată.

Reprezentanții actorului Tommy Lee Jones nu au oferit, până la acest moment, nicio reacție publică. De asemenea, Biroul medicului legist din San Francisco nu a făcut publice concluziile preliminare ale anchetei.

Cazul rămâne deschis, iar autoritățile urmează să stabilească toate detaliile legate de acest deces care a atras atenția presei internaționale chiar în prima zi a noului an, potrivit New York Post.