România în doliu: vedetele care ne-au părăsit în 2025

România în doliu: vedetele care ne-au părăsit în 2025
Vedete care au murit în 2025. Anul 2025 a fost unul dificil pentru România, marcând pierderea unor figuri importante din cultură, artă, sport și politică. Printre cei care ne-au părăsit se numără compozitori, actori, sportivi și oameni politici, ale căror contribuții au lăsat o amprentă semnificativă asupra societății.

Vedete care au murit în 2025

Celebrul compozitor și pianist Horia Moculescu a murit pe 12 noiembrie 2025, la vârsta de 88 de ani, la Institutul „Matei Balș” din București. Moculescu a fost cunoscut nu doar pentru creațiile sale muzicale, ci și pentru activitatea sa ca interpret vocal și realizator de programe de televiziune. În urma sa rămâne fiica sa, Nidia Moculescu, care și-a exprimat durerea provocată de pierderea tatălui.

Sursa foto Captură video

Pe 5 noiembrie 2025, fostul antrenor de fotbal Emeric Ienei s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, în Oradea, în urma unei comoții cerebrale. Ienei a fost o legendă a fotbalului românesc, recunoscut mai ales pentru performanțele sale la Steaua București, echipă pe care a condus-o spre câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

A activat și ca antrenor al naționalelor României și Ungariei, iar cariera sa de jucător l-a purtat pe teren ca mijlocaș defensiv la FCSB, Kayserispor și UTA Arad.

Bolojan, mesaj în prag de 2026: Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România
Bolojan, mesaj în prag de 2026: Nici anul viitor nu va fi simplu pentru România
2025, an de coșmar pentru Florin Zamfirescu. Nu mai are speranță
2025, an de coșmar pentru Florin Zamfirescu. Nu mai are speranță

Actrița Marinela Chelaru a murit pe 11 octombrie 2025, la vârsta de 66 de ani. Ea a fost cunoscută pentru aparițiile în trupa de comedie „Vouă” și pentru rolul său din serialul „Baronii”. Chelaru s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate, inclusiv patru accidente vasculare cerebrale și o intervenție chirurgicală la inimă. Era căsătorită de peste patru decenii cu Adrian Cula.

Sursa foto: Facebook

Alte nume importante care au murit

Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a decedat pe 5 august 2025, la 95 de ani, la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” din București. Iliescu a condus România de trei ori, între 1989 și 2004, și a fost ulterior senator și președinte de onoare al PSD. A lăsat în urmă soția sa, Nina Iliescu, care resimte profund pierderea.

Sursa foto: Facebook

Ion Cernea, soțul interpretei Irina Loghin și fost sportiv de lupte greco-romane, a murit pe 30 iunie 2025, la 89 de ani. Cernea a obținut medalii olimpice la Roma (argint) și Tokyo (bronz) și titlul de campion mondial în 1965. A avut doi copii cu Irina Loghin, Ciprian și Irinuca.

Cântărețul Adrian Pleșca, cunoscut sub numele de scenă Artan, s-a stins pe 2 decembrie 2025, la 64 de ani, după ce a fost transportat de urgență la spital. Fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan, artistul a marcat muzica pop-rock românească cu hituri precum „Fata mea” și „Partizan”. Era căsătorit și avea doi copii.

Adrian Pleșca - „Artanu" (sursă foto: Partizan/Facebook)

Jurnalistă, scriitoare și actriță, Ioana Popescu a murit între 20 și 21 septembrie 2025, la 45 de ani, la Spitalul „Sfântul Ioan” din București. Cariera sa a fost apreciată pentru implicarea în proiecte culturale și apariții publice remarcabile.

Alți artiști care ne-au părăsit

Actrița Cristina Deleanu a decedat pe 15 mai 2025, la 84 de ani. Ea a activat în teatru, televiziune, radio și film, făcând și dublaje, și era căsătorită cu actorul Eugen Cristea.

Bateristul Marius Keșeri, membru al trupei Direcția 5, a murit pe 8 octombrie 2025, la vârsta de 60 de ani, după o carieră de peste 30 de ani în muzica pop-rock.

Fosta ministră a Justiției, Rodica Stănoiu, a murit pe 3 decembrie 2025, la 86 de ani. Moartea sa a provocat controverse publice și a fost însoțită de percheziții și investigații la domiciliul său.

