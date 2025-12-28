Actualitate

Moartea a lovit crunt în rândul prinților născuți în Familia Regală a României

Comentează știrea
Moartea a lovit crunt în rândul prinților născuți în Familia Regală a României
Din cuprinsul articolului

Se încheie anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Dar oare cum se poate încheia un an cu atâtea probleme de neînțeles dacă nu, prin încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX?

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Moartea Principesei Maria și a Prințului Mircea

Decesele au fost evenimente tragice în destinele multor familii regale pe plan mondial. România nu a făcut nici ea excepție. Istoria a consemnat două decese, primul, al unicei fiice a Principelui Carol și Principesei Elisabeta, familia domnitoare a României (familie regală din 1881) Principesa Maria, în 1874, al doilea deces, al ultimului născut al cuplului princiar Ferdinand, prințul Mircea în 1916.

Pericol în trafic. Restricții drastice pe podul din Piscu, pentru siguranța șoferilor
Pericol în trafic. Restricții drastice pe podul din Piscu, pentru siguranța șoferilor
Breaking News. Curtea Constituțională a amânat pentru mâine, 29 decembrie, pronunțarea pe pensiile speciale ale magistraților
Breaking News. Curtea Constituțională a amânat pentru mâine, 29 decembrie, pronunțarea pe pensiile speciale ale magistraților

Cauza care a dus la moartea copiilor regali: insuficiența infrastructură sanitară

Atât în 1874 cât și în 1916, infrastructura sanitară românească lăsa de dorit. Micuța prințesă Maria a murit din cauza  scarlatinei. Era o boală contagioasă care se răspândea în condițiile în care Bucureștiul era primăvara și  vara plin de praf, microbi și canalizarea nu exista. Micuța prințesă se juca deseori în compania altor copii, iar boala nu a iertat-o nici pe ea.

Prințul Mircea a murit în 1916, când războiul bântuia deja România și ocupația militară a Puterilor Centrale amenința Capitala. Familia Regală a organizat în pripă funeraliile, părăsind Capitala, ocupată în decembrie 1916 de germani. Evident, bolile cauzate de lipsurile războiului nu puteau să ocolească Familia Regală care era în centrul comunității, ajutând semenii.

Amintirea celor dispăruți

Regina Maria și Regele Ferdinand și-au botezat o fiică dându-i numele Maria, în memoria micii prințese a foștilor suverani, Carol și Elisabeta. Principele Carol, fugit pentru a se căsători cu Zizi Lambrino și-a botezat băiatul cu numele Carol Mircea. Evident, pentru a cinsti memoria celui mai mic frate al său, stins în 1916.

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025,  încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric,  aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare.  Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!

De aceea, de Anul Nou, pasionații de istorie merită să primească  drept cadou Almanahul Evenimentul Istoric, Numărul 94, decembrie 2025!

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:14 - Augustin Zegrean, despre amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților: Duminica nu se judecă nicăieri în lume
16:02 - Părul cărunt, apărare contra cancerului
15:57 - Numărul de pacienți cu arsuri severe, în creștere. Transferul pacienților, o necesitate
15:51 - Festivalul care ascultă lumea. One World Romania, cinema cu misiune civică
15:39 - Moartea a lovit crunt în rândul prinților născuți în Familia Regală a României
15:29 - Cod roșu în Carpați. Salvamont Gorj își pierde punctul medical în fața viscolului

HAI România!

Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Nicolae și Elena Ceaușescu - Ce nu știai despre relația lor de dragoste
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Secretele Elenei Ceaușescu – Drumul din Petrești la București și primele contacte cu ilegaliștii
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția
Teroarea, „Teroriștii” și Execuția

Proiecte speciale