Moartea a lovit crunt în rândul prinților născuți în Familia Regală a României

Se încheie anul 2025, un an dificil cu multe evenimente politice. Dar oare cum se poate încheia un an cu atâtea probleme de neînțeles dacă nu, prin încercarea Almanahului Evenimentul Istoric de a prezenta secretele marilor lideri români, din Evul Mediu până la nivelul finalului anilor 80 ai secolului XX?

Almanahul Evenimentul Istoric Nr.94 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna decembrie 2025 este unul deosebit de interesant și atractiv!

Decesele au fost evenimente tragice în destinele multor familii regale pe plan mondial. România nu a făcut nici ea excepție. Istoria a consemnat două decese, primul, al unicei fiice a Principelui Carol și Principesei Elisabeta, familia domnitoare a României (familie regală din 1881) Principesa Maria, în 1874, al doilea deces, al ultimului născut al cuplului princiar Ferdinand, prințul Mircea în 1916.

Atât în 1874 cât și în 1916, infrastructura sanitară românească lăsa de dorit. Micuța prințesă Maria a murit din cauza scarlatinei. Era o boală contagioasă care se răspândea în condițiile în care Bucureștiul era primăvara și vara plin de praf, microbi și canalizarea nu exista. Micuța prințesă se juca deseori în compania altor copii, iar boala nu a iertat-o nici pe ea.

Prințul Mircea a murit în 1916, când războiul bântuia deja România și ocupația militară a Puterilor Centrale amenința Capitala. Familia Regală a organizat în pripă funeraliile, părăsind Capitala, ocupată în decembrie 1916 de germani. Evident, bolile cauzate de lipsurile războiului nu puteau să ocolească Familia Regală care era în centrul comunității, ajutând semenii.

Regina Maria și Regele Ferdinand și-au botezat o fiică dându-i numele Maria, în memoria micii prințese a foștilor suverani, Carol și Elisabeta. Principele Carol, fugit pentru a se căsători cu Zizi Lambrino și-a botezat băiatul cu numele Carol Mircea. Evident, pentru a cinsti memoria celui mai mic frate al său, stins în 1916.

Almanahul Evenimentul Istoric, Nr.94, Decembrie 2025, încununarea unui an de muncă al editorilor și al redactorilor revistei lunare de istorie Eveminentul Istoric, aduce la cunoștința pasionaților de istorie cele mai importante subiecte, indiderent de epocă. Dacă veți comanda o carte de pe edituradecarte.ro și includeți în comandă una din revistele Evenimentul Istoric și Capital nu veți avea costuri de livrare. Evenimentul Istoric vă ține la curent cu noutățile din domeniul temelor de istorie, pe canalul de Youtube Evenimentul Istoric dar și pe Canalul de Youtube Hai România!

De aceea, de Anul Nou, pasionații de istorie merită să primească drept cadou Almanahul Evenimentul Istoric, Numărul 94, decembrie 2025!