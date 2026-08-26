Ministerul Afacerilor Externe anunță că, până miercuri, autoritățile din Nepal nu au transmis informații privind existența unor cetățeni români printre persoanele afectate de viitura de proporții produsă la granița cu China. MAE transmite că Ambasada României la New Delhi nu a primit nici solicitări de asistență consulară din partea unor cetățeni români aflați în zona afectată.

Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României la New Delhi, a început demersurile pentru obținerea unor informații oficiale despre persoanele afectate de inundațiile severe din Nepal.

Reprezentanții misiunii diplomatice țin legătura cu autoritățile locale și încearcă să afle dacă printre victimele sau persoanele dispărute se află și cetățeni români.

Până la acest moment, autoritățile nepaleze nu au transmis ambasadei informații despre cetățeni români afectați de dezastru. Totodată, niciun român nu a solicitat sprijin consular în urma viiturii.

Reprezentanții Ambasadei României la New Delhi continuă discuțiile cu autoritățile nepaleze și sunt pregătiți să ofere sprijin consular, în funcție de situația identificată și de solicitările primite.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Ambasada României la New Delhi la numărul +91 11 24111015. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

Pentru situații dificile, speciale și urgente, cetățenii români pot apela și telefonul de urgență al ambasadei, la numărul +91 81 30303444.

Autoritatea pentru turism din Nepal a anunțat că cel puțin 400 de turiști, printre care și cetățeni străini, sunt dați dispăruți după ce o viitură puternică a lovit miercuri mai multe sate aflate la granița cu China.

Poliția nepaleză a anunțat că cel puțin 17 persoane au murit, însă autoritățile se tem că bilanțul victimelor ar putea crește pe măsură ce operațiunile de căutare și salvare avansează.

Viitura a provocat distrugeri importante în zona afectată, iar echipele de intervenție continuă să caute persoanele dispărute.