Un conflict izbucnit în timpul nopții între mai mulți cetățeni nepalezi, veniți la București pentru a munci, s-a încheiat cu două persoane transportate la spital, după ce au suferit răni provocate prin înjunghiere. Potrivit unor surse judiciare, aproximativ 10 persoane s-ar fi agresat reciproc, iar polițiștii au reținut trei suspecți.

Incidentul a avut loc în București, pe fondul unui conflict spontan și al consumului de alcool, potrivit informațiilor furnizate de sursele judiciare.

Mai multe persoane implicate în altercație au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs bătaia și care a fost cauza acesteia.

Polițiștii au fost sesizați cu privire la altercație și s-au deplasat la fața locului pentru a interveni. Din primele informații, conflictul ar fi început spontan, iar situația a degenerat într-o agresiune reciprocă între mai mulți cetățeni nepalezi.

Sursele judiciare precizează că aproximativ 10 persoane ar fi fost implicate în incident. În timpul altercației, mai multe persoane au fost rănite, iar două dintre acestea au fost transportate la spital cu leziuni provocate prin înjunghiere.

Nu au fost furnizate, până la acest moment, informații despre starea de sănătate a victimelor sau despre gravitatea exactă a rănilor. De asemenea, nu au fost făcute publice detalii privind obiectele folosite în timpul conflictului.

În urma cercetărilor preliminare, polițiștii au reținut trei persoane care se află în custodia autorităților. Reținerea acestora are loc în contextul verificărilor privind agresiunile și împrejurările în care s-a produs incidentul.

Ancheta este în desfășurare, iar polițiștii urmează să stabilească rolul fiecărei persoane implicate. Totodată, cercetările trebuie să clarifice dacă toate persoanele care au participat la conflict au fost identificate și dacă există și alte persoane care ar putea avea legătură cu faptele investigate.

Cauza exactă a conflictului nu este cunoscută în acest moment. Potrivit surselor judiciare, polițiștii verifică împrejurările în care a izbucnit altercația, precum și modul în care s-au produs rănile.

În funcție de rezultatele anchetei și de probele administrate, autoritățile vor stabili eventualele responsabilități penale. Până la finalizarea cercetărilor, persoanele reținute beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Concluzie: Incidentul din București s-a soldat cu două persoane rănite prin înjunghiere și cu trei suspecți reținuți. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cauza conflictului și circumstanțele în care s-au produs agresiunile.