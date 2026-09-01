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Inundațiile din Himalaya, dezastru de proporții. Peste 1.000 de morți și mii de dispăruți

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Inundațiile din Himalaya, dezastru de proporții. Peste 1.000 de morți și mii de dispăruțiNepal. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Inundațiile devastatoare care au lovit săptămâna trecută regiunea Himalaya au provocat 987 de morți în Nepal și 16 în China, bilanțul provizoriu al catastrofei ajungând la 1.003 victime. Peste 4.400 de persoane din Nepal și China sunt în continuare date dispărute.

Autoritatea nepaleză responsabilă cu situațiile de urgență a anunțat marți că numărul persoanelor decedate în urma inundațiilor a ajuns la 987 în Nepal. La acest bilanț se adaugă cele 16 victime înregistrate în China, în regiunea Tibet, potrivit presei de stat chineze, potrivit Reuters.

Peste 4.400 de persoane sunt dispărute

Autoritățile din Nepal și China nu au încă informații despre 4.462 de persoane. Dintre acestea, 3.916 sunt date dispărute în Nepal, potrivit autorităților nepaleze, iar alte 546 de persoane sunt căutate în regiunea chineză Tibet, conform presei de stat din China.

dezastru Nepal

dezastru Nepal / sursa foto: captură video

Printre persoanele dispărute se află sute de turiști, pelerini și muncitori străini. În Nepal sunt căutate 583 de persoane provenite din peste 30 de țări, iar în China sunt date dispărute 261 de persoane din 23 de țări.

Sute de muncitori de la hidrocentrale și baraje, dați dispăruți

În Nepal, autoritățile au anunțat că 639 de persoane care lucrau la centrale hidroelectrice sau pe șantierele unor baraje aflate în construcție sunt în continuare date dispărute.

Operațiunile de căutare și recuperare continuă în zonele afectate de inundații.

17 cadavre recuperate în India

Și în India au fost raportate victime în urma dezastrului. Autoritățile din statul Uttar Pradesh au anunțat că au recuperat 17 cadavre la câteva zeci de kilometri în aval de zona în care s-au produs inundațiile. Identificarea victimelor este în curs.

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