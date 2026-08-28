Echipele de salvare au continuat vineri operațiunile pentru găsirea supraviețuitorilor, sub amenințarea unor noi inundații, la două zile după viitura devastatoare care a provocat aproape 600 de morți și 2.500 de persoane dispărute în Nepal și China, potrivit celor mai recente date.

Mii de salvatori care acționează de ambele părți ale frontierei au recuperat până acum 584 de cadavre – 579 în Nepal și cinci în China – din marea de noroi care a acoperit regiunea din Himalaya aflată la granița dintre cele două țări.

Aproape 2.500 de persoane – 1.924 în Nepal și 558 în China –, printre care sute de turiști și pelerini străini, sunt încă date dispărute, relatează CNN.

Autoritățile din Nepal au furnizat periodic informații actualizate privind numărul victimelor și al persoanelor dispărute în urma inundațiilor, însă există în continuare incertitudini cu privire la aceste cifre, iar bilanțul este estimat să crească semnificativ.

În cel mai recent comunicat, agenția națională pentru situații de urgență a Nepalului a anunțat că 579 de persoane au murit, iar 1.924 sunt date dispărute. Dintre persoanele dispărute, 517 sunt cetățeni străini. Numărul persoanelor dispărute a crescut cu aproape 1.000 față de comunicatul anterior.

Poliția din Nepal a anunțat vineri dimineață că cel puțin 547 de persoane au murit și că 1.473 au fost rănite.

Diferențele dintre bilanțurile comunicate în această etapă a dezastrului sunt considerate normale. Diferitele agenții se confruntă cu condiții haotice și dificile, în special în etapa acută a operațiunilor de salvare, iar rețelele de comunicații au fost afectate. Infrastructura a suferit, de asemenea, daune grave, astfel că este posibil ca cifrele oficiale privind victimele să fie comunicate cu întârziere.

Există mai puține informații privind bilanțul uman al dezastrului din Tibet, iar mecanismul de cenzură a rețelelor sociale din China pare să fi împiedicat difuzarea pe diverse platforme a unor videoclipuri filmate la fața locului.

Până vineri, la ora 15:00, ora locală, cinci persoane fuseseră confirmate decedate, iar 558 erau încă date dispărute pe teritoriul Chinei, potrivit postului public de televiziune CCTV.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a declarat pentru CNN că 90 de cetățeni americani sunt încă dați dispăruți și că, până în prezent, cinci dintre aceștia au fost evacuați în siguranță.

Vineri dimineață, poliția nepaleză a lansat o alertă după ce a fost „informată despre ruperea” unui lac care s-a format miercuri, când o bucată dintr-un ghețar s-a prăbușit și a provocat revărsarea unor torente de noroi în văile înguste ale munților.

Poliția le-a recomandat imediat tuturor, atât salvatorilor, cât și locuitorilor din zonă, „să rămână în alertă și să se refugieze imediat în locuri sigure”.

Autoritatea nepaleză responsabilă de gestionarea situațiilor de urgență a raportat, în același context, că debitul râului care a ieșit din matcă miercuri a „crescut ușor”.

Alerta a fost ridicată la începutul după-amiezii, fără să fie semnalată o nouă inundație majoră.

În partea chineză, televiziunea națională CCTV a relatat că riscul de rupere a lacului, situat pe teritoriul chinez al Tibetului, „se reduce treptat”. Operațiunile de salvare suspendate anterior în zona Gyirong „continuă în condiții de ordine”, a mai transmis televiziunea.

Un prim grup de 21 de pompieri chinezi, însoțiți de un câine, a reușit să ajungă vineri după-amiază în zona punctului de frontieră Gyirong, în centrul regiunii devastate, au relatat mass-media de stat.

Președintele Xi Jinping, care a prezidat vineri o ședință specială consacrată situației, a transmis că țara sa este pregătită să sprijine Nepalul.

„China este pregătită să ajute activ Nepalul în eforturile sale de salvare și să ofere tot sprijinul și asistența de care dispune”, a scris Xi Jinping într-un mesaj de condoleanțe adresat omologului său nepalez Ram Chandra Paudel, potrivit CCTV.

În Nepal, armata încerca să localizeze și să evacueze aproximativ o sută de muncitori blocați într-un tunel de pe șantierul unui baraj al unei centrale hidroelectrice.

„Nu am mai primit vești de când am vorbit cu el în acea zi, la ora 7:00”, a declarat presei Sita Adhikari, al cărei soț se află printre muncitorii blocați. „Nici nu știm cum stau lucrurile cu eforturile de salvare”, a adăugat ea.

Serviciile premierului nepalez au precizat că 350 de muncitori și locuitori fuseseră deja evacuați de la acest șantier „în condiții foarte riscante”.

„Mă aflam la centrala electrică (miercuri) când am auzit un zgomot asurzitor”, a declarat pentru AFP Ananay Sharma, un inginer indian în vârstă de 29 de ani care lucra pe șantier. „Când am ieșit, totul dispăruse, cu excepția râului”, a povestit tânărul.

Situată în inima masivului Himalaya, regiunea din Nepal atrage drumeți și alpiniști din întreaga lume, în special pentru escaladarea muntelui Everest. Zona este, de asemenea, un loc de pelerinaj pentru hinduși și budiști tibetani.

O femeie din India care participa la un pelerinaj în jurul muntelui sacru Kailash, din Tibet, a povestit agenției AFP că două dintre cele trei autobuze care transportau grupul său de 57 de credincioși au fost luate miercuri de o alunecare de noroi.

„Dintr-odată am fost cuprinși de un fel de ceață, de fum, care a învăluit totul”, a povestit Sivaranjani Muthunathan, în vârstă de 46 de ani, arătând un videoclip cu torentul care a măturat convoiul și pe care l-a filmat cu telefonul.

„Am reușit să ieșim din autobuz, trecând unul câte unul pe ușa șoferului”, care fugise, a continuat ea. Pasagerii autobuzului său au reușit să se refugieze deasupra drumului, în timp ce persoanele aflate în celelalte vehicule au dispărut.

Potrivit Institutului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), valul uriaș a fost provocat de prăbușirea unei părți dintr-un ghețar, atât de puternică încât a fost înregistrată ca un seism cu magnitudinea 5,2 și a provocat numeroase alunecări de teren.

Intensitatea viiturii a fost atât de mare încât șapte cadavre, presupuse a fi ale victimelor, au fost găsite la câteva zeci de kilometri în aval, în statul indian Uttar Pradesh. Autoritățile locale încearcă să le confirme identitatea.

Catastrofa este cea mai sângeroasă din Nepal de la cutremurul din 2015, care a provocat aproximativ 9.000 de decese. În 1993, inundații istorice au provocat în Nepal peste 1.300 de morți.

Dificultățile de acces în zonele afectate îngreunează evaluarea pagubelor. „Estimările actuale sugerează că aproximativ 93.000 de persoane ar fi putut fi afectate”, a declarat David Fisher, șeful Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (FICR) din Nepal, adăugând că „trauma va fi enormă”.

Inundațiile și alunecările de teren sunt frecvente în timpul musonului, care are loc între iunie și septembrie, în Nepal, Tibet și în întreaga Asie de Sud. Potrivit oamenilor de știință, schimbările climatice sporesc intensitatea și frecvența acestor fenomene.