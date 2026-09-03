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Rețeta perfectă pentru murături crocante la borcan. Ce trebuie să pui în saramură ca să nu se înmoaie

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Rețeta perfectă pentru murături crocante la borcan. Ce trebuie să pui în saramură ca să nu se înmoaieMurături. Sursa foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Secretul unei saramuri perfecte nu este doar alcalinitatea apei, impuritatea sării, ci și condimentele care se adaugă la borcanul cu bunătăți. Pentru murături nu poate fi folosită sarea iodată, doar cea grunjoasă, altfel ele se înmoaie.

Fiecare gospodină are propria sa rețetă de murături, și mai precis pentru saramură. Pe lângă produsele pe care le puneați până acum în saramură, mai sunt și altele care oferă o aromă delicioasă bucatelor.

Rețeta perfectă pentru murături crocante la borcan. Ce trebuie să pui în saramură ca să nu se înmoaie

Astfel frunzele de vișin, mărarul și hreanul sunt, la rândul lor conservanți și dau aroma potrivită murăturilor. Raportul de sare la apă pentru orice saramură bună este de o lingură de sare grunjoasă, la un litru de apă.

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Murături. Sursa foto: Pixabay

Ingrediente necesare pentru castraveți murați

Pentru 3 kilograme de castraveciori murați aveți nevoie de următoarele ingrediente:

3 kilograme castraveți proaspeți, fermi, fără zone bătute sau stricate, moi

Crenguțe de mărar uscat

Frunze de vișin

2 linguri boabe de muștar

1 lingură boabe de piper negru

4 rădăcini de hrean curățate

8 căței de usturoi (o căpățână)

3 foi de dafin

3 linguri de sare grunjoasă

Trucul turnării saramurii și sterilizarea

Un alt secret al saramurii este să punți un cuțit sau coada de la o furculiță de metal sub borcane când turnați saramura fierbinte, ca să nu se spargă .În plus, borcanele trebuie întoarse pe capac și lăsate peste noapte așa, acoperite cu prosoape ca să se sterilizeze la rece, informează Timpul.

Trucuri din bătrâni pentru murături rezistente

Mai există și alte trucuri care ajută murăturile să rămână gustoase pentru iarnă. Secretele din rețetele de odinioară ale bunicii constau doar în câteva ingrediente în plus. Pentru ca murăturile să nu se înmoaie și să își păstreze gustul o perioadă lungă de timp avem nevoie de câteva lucruri.

Condimentele indispensabile din rețeta bunicii

În saramura în care se pun gogonelele sau castraveții murați trebuie să fie adăugate următoarele ingrediente: usturoi, boabe de muștar, foi de dafin și boabe de piper negru. Mai mult decât atât, pentru a oferi murăturilor o aromă puternică, este recomandat să punem hrean, mărar, frunze și rădăcină de țelină, dar și frunze de vișin. Dacă se ține cont de aceste trucuri din rețeta bunicii, la final vom obține niște murături gustoase și de durată.

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