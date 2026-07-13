Rețetă de castraveți în oțet. Secretul murăturilor care rămân crocante până la primăvară

Dacă vrei o rețetă de castraveți în oțet care să dea rezultate de fiecare dată, secretul nu stă doar în proporțiile ingredientelor, ci și în modul de pregătire și sterilizare. Alegerea unor castraveți proaspeți și fermi, alături de câteva trucuri simple, te va ajuta să obții murături crocante, aromate și cu un gust echilibrat, numai bune pentru sezonul rece.

Pentru un borcan de aproximativ 800 ml sunt necesare următoarele ingrediente:

400-450 g castraveți cornișon proaspeți;

1 linguriță de sare grunjoasă neiodată;

2 lingurițe de zahăr;

3 lingurițe de oțet alimentar de 9%;

1-2 căței de usturoi tăiați felii;

rondele de morcov;

fâșii de ceapă;

boabe de muștar;

boabe de piper;

1-2 frunze de dafin;

mărar uscat.

Pentru cele mai bune rezultate, este recomandat să alegi castraveți de dimensiuni apropiate, tari și fără lovituri.

Primul pas este spălarea atentă a castraveților. După aceea, aceștia se lasă în apă foarte rece timp de una până la două ore, iar pentru un plus de fermitate pot fi ținuți chiar în apă cu cuburi de gheață timp de două-trei ore.

Borcanele trebuie sterilizate înainte de utilizare. La baza fiecărui recipient se pun mărarul uscat, boabele de muștar și de piper, frunzele de dafin, usturoiul, ceapa și rondelele de morcov.

Castraveții se așază cât mai compact, de preferat pe verticală, pentru a ocupa cât mai bine spațiul din borcan. Se adaugă apoi direct peste legume o linguriță de sare neiodată, două lingurițe de zahăr și trei lingurițe de oțet de 9%. Borcanul se completează cu apă clocotită până aproape de margine, apoi se închide ermetic cu un capac nou.

Urmează sterilizarea. Borcanele se așază într-o cratiță în care a fost pusă o cârpă pe fund, iar apa trebuie să ajungă până la aproximativ trei sferturi din înălțimea lor. Din momentul în care apa începe să fiarbă, borcanele se mai țin pe foc între cinci și zece minute sau până când castraveții își schimbă culoarea și capătă o nuanță măslinie.

După fierbere, borcanele se scot cu grijă și se acoperă cu o pătură groasă până la răcirea completă.

Textura crocantă depinde de câteva reguli simple, dar importante. În primul rând, este indicată folosirea exclusivă a sării grunjoase neiodate, deoarece iodul poate înmuia legumele în timp. De asemenea, apa fără clor este o alegere mai bună, fie că este plată, fie apă de la robinet fiartă și răcită.

Un alt secret este utilizarea taninurilor naturale. În borcane pot fi adăugate frunze de vișin, stejar sau coacăz negru ori câteva bucăți de hrean. Aceste ingrediente contribuie la păstrarea fermității castraveților și împiedică înmuierea lor pe durata depozitării.

La fel de importantă este hidratarea înainte de conservare. Ținerea castraveților în apă foarte rece sau în apă cu gheață timp de două-trei ore îi ajută să își păstreze textura. După scoaterea din apa rece, aceștia trebuie puși direct în borcane, fără a fi clătiți cu apă caldă.

Procesul de sterilizare nu trebuie prelungit peste timpul recomandat. O fierbere excesivă afectează structura legumelor și duce la pierderea aspectului crocant.

Dacă alegi să folosești hrean, pentru un borcan de 800 ml este suficientă o rădăcină medie, de aproximativ 10-12 centimetri lungime și 1,5 centimetri grosime, tăiată în patru fâșii pe lungime. În general, hreanul nu ar trebui să depășească aproximativ 5% din volumul borcanului, pentru a nu domina gustul murăturilor.

Frunzele de vișin sau de coacăz pot fi găsite în piețe, în grădini sau în magazine naturiste, inclusiv în varianta uscată. Frunzele de stejar trebuie culese doar din zone curate, alegând exemplare verzi și sănătoase.

În lipsa acestor frunze, o alternativă este un pliculeț de ceai negru simplu folosit la un borcan mare de trei litri, taninurile din ceai având un efect asemănător asupra texturii murăturilor.

Respectând aceste etape și proporții, această rețetă de castraveți în oțet oferă murături cu gust echilibrat, ușor dulce-acrișor și o textură crocantă care se păstrează mult timp.