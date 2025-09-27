Rețete de murături mai puțin cunoscute. Vor aduce un plus de gust la fiecare masă

Murăturile nu lipsesc de pe mesele românilor în sezonul rece, însă unele rețete sunt cunoscute doar în anumite zone ale țării. În unele sate din Transilvania, gospodinele pun la murat prune, piersici sau struguri. De asemenea, ceapa murată este des întâlnită în satele săsești.

Deși prunele sunt adesea asociate cu gemurile și dulcețurile tradiționale, ele pot fi transformate și în murături delicioase, potrivite pentru aperitive sau pentru a completa un platou cu brânzeturi și mezeluri.

Ingrediente:

1 kg prune sănătoase, ferme

50 g zahăr

1 lingură sare

500 ml apă

1 linguriță boabe de muștar

1 linguriță boabe de piper

2-3 frunze de dafin

1 crenguță de cimbru (opțional)

Pentru început, prunele trebuie spălate bine și înțepate ușor cu o furculiță, pentru ca lichidul de conservare să pătrundă uniform. În paralel, se prepară saramura: apa se fierbe împreună cu zahărul și sarea, până când acestea se dizolvă complet, iar apoi se lasă să se răcească, pentru a nu deteriora fructele.

Prunele astfel pregătite se așază cu grijă într-un borcan curat și se completează cu condimente aromate, precum boabele de muștar, boabele de piper, frunza de dafin și, opțional, o crenguță de cimbru.

Peste prune se toarnă compoziția lichidă, astfel încât fructele să fie complet acoperite, iar borcanul se închide ermetic. Pentru ca prunele să se acrească și să capete textura specifică murăturilor, este recomandat ca acestea să stea la rece timp de trei săptămâni.

Ingrediente:

500 g ceapă roșie sau albă

1 lingură sare

2 linguri zahăr

200 ml oțet de mere

200 ml apă

5-6 boabe de piper

2 foi de dafin

Mod de preparare

Curăță ceapa și taie-o rondele subțiri sau sferturi, după preferință. Fierbe apa cu oțetul, sarea și zahărul, apoi lasă lichidul să se răcească. Așază ceapa în borcan, adaugă foile de dafin și boabele de piper. Toarnă lichidul răcit peste ceapă, până acoperi complet ingredientele. Închide borcanul și păstrează-l la rece timp de două săptămâni. Ceapa murată poate fi savurată alături de cartofi prăjiți sau de friptură.