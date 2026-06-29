Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu a avut un schimb aprins de replici cu moderatoarea Anca Alexandrescu, până nu demult una dintre susținătoarele sale, în timpul unui interviu transmis în direct de postul de televiziune Realitatea Plus.

Discuția a devenit tensionată după ce Călin Georgescu a criticat-o pe jurnalistă pentru poziția sa în criza politică recentă, produsă după doborârea guvernului condus de Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură.

Anca Alexandrescu a recunoscut în emisiune că l-a susținut pe Adrian Veștea, desemnat premier în perioada de criză guvernamentală, explicând că a făcut acest lucru „ca să scăpăm de Bolojan”.

Călin Georgescu a răspuns ferm:

„Ascultați de popor dacă vreți să vă fie bine…”

Momentul a escaladat rapid:

Anca Alexandrescu: „E o amenințare?” Călin Georgescu: „Nu, e un sfat pe care vi-l dau.”

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a continuat discuția pe un ton tranșant:

„Până una alta Bolojan rămâne interimar. Doamna Alexandrescu, eu vă sugerez așa, cu tot respectul, nu mai insistați.”

Interviul a scos în evidență tensiunile existente în spațiul suveranist.

În ultimele zile, Anca Alexandrescu a fost ținta criticilor dure din partea unor susținători ai curentului suveranist, care o acuză că a girat soluții politice considerate inacceptabile de nucleul dur al taberei lui Călin Georgescu. Pe rețelele sociale au apărut inclusiv apeluri la boicotarea emisiunilor sale de la Realitatea Plus.

Incidentul a generat reacții rapide și în stradă. Potrivit unor relatări, o parte din public a huiduit-o pe Anca Alexandrescu după emisiune, considerând că poziția sa din ultimele zile reprezintă o abatere de la linia susținută de susținătorii lui Călin Georgescu.

Schimbul de replici tensionat reflectă polarizarea tot mai accentuată din spațiul public românesc, în contextul crizei politice prelungite și al luptelor pentru influență din interiorul diverselor tabere politice.