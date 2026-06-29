Politica

Demisie din organizația de diaspora a PNL. Nicolae Moroșan, acuzații dure pentru actuala conducere

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Demisie din organizația de diaspora a PNL. Nicolae Moroșan, acuzații dure pentru actuala conducere
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Nicolae Moroșan, activist liberal cu o activitate îndelungată în diaspora, și-a anunțat demisia din Partidul Național Liberal. Acesta a făcut parte din PNL din anul 2014 și a ocupat diverse funcții în organizațiile partidului din străinătate.

Nicolae Moroșan, acuzații dure pentru actuala conducere a PNL

Nicolae Moroșan a declarat, într-un interviu acordat RO Diaspora, că motivele care l-au determinat să părăsească partidul sunt legate de actuala conducere. El a invocat ceea ce a numit „o schimbare profundă a valorilor interne” și o distanțare a sa față de actuala conducere.

„Eu când am intrat în PNL, în anul 2014, erau alte valori în partid. S-au schimbat multe între timp. Trăiesc în diaspora de mulți ani și m-am regăsit în PNL, dar acum nu se mai poate. Eu nu vreau să-mi mint românii, cum o fac unii din PNL și cum alții trag doar de funcții. Plec pentru că eu cred că România are nevoie de oameni simpli, nu de mincinoși”, a spus Nicolae Moroșan.

Nemulțumiri în organizațiile PNL din diaspora

Politicianul susține că decizia sa vine după o perioadă lungă de dezamăgire acumulată. Potrivit lui, actuala conducere centrală a PNL nu mai acordă atenția necesară organizațiilor din diaspora și problemelor specifice cu care se confruntă românii stabiliți peste hotare, precum protejarea drepturilor lor, facilitarea votului sau susținerea investițiilor în țară.

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Moroșan afirmă că partidul în care s-a înscris în 2014 promova principii clare, transparență și atașament față de românii de pretutindeni. Acesta consideră însă că, în ultimii ani, valorile au fost diluate, iar interesul pentru funcții și putere a prevalat în detrimentul unui proiect politic consistent.

Critici pentru atitudinea actualei conduceri față de diaspora

Demisia lui Nicolae Moroșan survine într-un context mai larg de nemulțumiri în rândul unor membri PNL, care acuză o „lipsă de viziune strategică și o slabă implicare a conducerii centrale în rezolvarea problemelor specifice românilor din diaspora”.

Partidul Național Liberal nu a transmis un punct de vedere oficial cu privire la demisia lui Nicolae Moroșan și la acuzațiile formulate de acesta.

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