„Poduri olimpice” la Chișinău: Expoziție dedicată jubileului de 50 de ani de la primul „10 perfect” al Nadiei Comăneci, inaugurată la Palatul Republicii

Palatul Republicii din Chișinău găzduiește, în perioada 13–15 noiembrie 2026, expoziția tematică „Poduri olimpice: Nadia Comăneci la Chișinău”, un eveniment-omagiu dedicat împlinirii a cinci decenii de la momentul istoric de la Jocurile Olimpice de la Montreal (1976), când gimnasta română a obținut prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice.

Evenimentul este organizat și finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României, în parteneriat cu Fundația Nadia Comăneci, Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR), Comitetul Național Olimpic și Sportiv din Republica Moldova (CNOS) și Clubul Sportiv Municipal (CSM) Onești, fiind integrat în programul oficial „Anul Nadia – 50 de ani de la Nota 10”.

Ceremonia oficială de deschidere a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, reunind înalte oficialități și lideri ai mișcării olimpice de pe ambele maluri ale Prutului:

Deși o situație neprevăzută apărută în ultimele zile a împiedicat-o să călătorească fizic la Chișinău, Nadia Comăneci a transmis un mesaj cald participanților, promițând că va reveni curând pe malul stâng al Prutului.

„Titlul «Poduri olimpice» spune totul: între România și Republica Moldova nu există doar o graniță pe Prut, ci punți trainice de suflet, de limbă, de istorie și de valori comune. Sportul este cea mai curată formă de diplomație. Fair-play-ul, disciplina și respectul nu au nevoie de traducător. Vouă, dragi copii și tineri sportivi, vă transmit un îndemn din suflet: nu vă temeți niciodată să visați la nota 10!”, a transmis campioana olimpică.

Reprezentanții instituțiilor organizatoare au subliniat atât valoarea istorică a exponatelor aduse la Chișinău, cât și impactul educativ asupra tinerei generații:

Constantin-Valentin Răducanu (secretar de stat, DRRM): „Avem la parter o expoziție cu peste 50 de fotografii, un film documentar, medalii obținute de Nadia și replici ale echipamentelor pe care le-a purtat în competiții.”

Virgil Munteanu (vicepreședinte, Fundația Nadia Comăneci): „Acum 50 de ani a schimbat istoria sportului, reușind să blocheze o tehnologie care nu era pregătită să afișeze nota 10, afișând acel celebrul 1.00. (...) Astăzi, vocația Republicii Moldova pentru marea performanță strălucește prin generația tânără. Felicitări delegației Republicii Moldova pentru rezultatele excepționale și medaliile cucerite recent la Jocurile Olimpice de Tineret de la Dakar!”

Mihai Covaliu (președinte, COSR): „Noi credem în această moștenire pe care Nadia o lasă tuturor copiilor, pentru că aceasta este cea mai importantă medalie pe care a câștigat-o — o moștenire de disciplină și muncă titanică în echipă care inspiră generație după generație.”

Nicolae Juravschi (președinte, CNOS R. Moldova): „Numele Nadiei Comăneci vorbește de la sine. Este o sursă de inspirație și un imbold uriaș pentru noua generație din Republica Moldova, din România și de pe întregul pământ.”

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Expoziția este deschisă publicului cu intrare gratuită până duminică, 15 noiembrie, între orele 10:00 și 18:00. Publicul poate admira medalii olimpice și mondiale, trofee, statuete omagiale, cărți biografice, imagini de arhivă și un film documentar.

Încă din prima zi, micii sportivi de la Școala Sportivă „Speranța” au participat la atelierul interactiv „Mesaje pentru Nadia – Gânduri pentru o campioană”, unde au scris scrisori, au înregistrat mesaje video și și-au lipit fotografiile într-un jurnal special care îi va fi înmânat personal Nadiei Comăneci.

Tot în contextul acestui jubileu, Banca Națională a Moldovei a pus în circulație o monedă jubiliară din argint dedicată Nadiei Comăneci, cu valoare nominală de 50 de lei și un tiraj limitat de 1.500 de exemplare.