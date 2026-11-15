Volodimir Zelenski acuză SpaceX că nu spune adevărul despre restricțiile care afectează sistemul de comunicații prin satelit Starshield, utilizat de armata ucraineană. Președintele Ucrainei susține că limitările au consecințe pe întreaga linie a frontului și ar putea avea o motivație politică.

În declarații făcute vineri, 13 noiembrie, la Kiev, Zelenski a vorbit și despre discuțiile cu negociatorii americani privind Donbasul. Aceștia ar fi întrebat dacă Ucraina ar accepta să renunțe la regiune în schimbul aderării la NATO sau al unor garanții de securitate similare, relatează The Guardian.

Potrivit președintelui ucrainean, problemele de funcționare persistau de cinci zile la momentul declarațiilor. Dronele ucrainene care depășesc viteza de aproximativ 161 de kilometri pe oră ar pierde conexiunea asigurată prin Starshield, sistemul SpaceX destinat utilizărilor militare.

Zelenski susține că această limitare împiedică interceptarea dronelor rusești Shahed propulsate cu motoare cu reacție. Totodată, ar afecta grav atacurile ucrainene cu rază medie asupra obiectivelor militare din teritoriile ocupate de Rusia.

Liderul de la Kiev a precizat că verificările efectuate zilnic indică probleme în mai multe sectoare, nu doar incidente izolate. El a cerut conducerii militare să discute situația cu SpaceX, Pentagonul și Departamentul de Stat american.

Conform relatării lui Zelenski, Ministerul ucrainean al Apărării a contactat SpaceX, iar compania ar fi negat impunerea unor restricții, invocând o problemă tehnică. Președintele ucrainean contestă această explicație și consideră că limitările ar putea avea o cauză politică.

The Guardian scrie că autoritățile de la Kiev suspectează o încercare de a exercita presiuni pentru concesii în negocierile cu Rusia.

Problemele au apărut în perioada negocierilor intermediate de SUA la Abu Dhabi, la care au participat reprezentanți ucraineni și ruși, după un episod similar înregistrat în octombrie.

Zelenski a declarat că Jared Kushner și Steve Witkoff, negociatorii americani implicați în discuții, au întrebat dacă Ucraina ar fi dispusă să renunțe la Donbas în schimbul aderării la NATO sau al unor garanții de securitate comparabile.

Potrivit liderului ucrainean, detaliile erau neclare și nu păreau să includă desfășurarea unor trupe americane de menținere a păcii. Discuția descrisă de acesta nu echivalează cu un acord sau cu o invitație formală de aderare la Alianță.

Zelenski a respins cedarea unor teritorii suplimentare. El susține că încheierea războiului trebuie să includă un acord de încetare a focului și garanții de securitate credibile, susținute de partenerii occidentali.

Președintele ucrainean a criticat și propunerea lui Vladimir Putin privind o misiune umanitară în orașul Kostiantînivka, însoțită de un armistițiu de cinci zile. În interpretarea lui Zelenski, inițiativa ar urmări retragerea forțelor ucrainene și ocuparea orașului de către Rusia. El a susținut că Moscova a respins o propunere ucraineană pentru acțiuni umanitare în alte localități ocupate, situate de-a lungul Niprului.

Liderul de la Kiev și-a exprimat îngrijorarea și față de reluarea solicitărilor ruse privind revenirea NATO la configurația de dinainte de 1997.

Zelenski a afirmat că discuțiile recente cu liderii europeni reuniți la Dublin au adus angajamente concrete. Printre acestea se numără muniție promisă de Danemarca pentru avioanele F-16 și pachete de sprijin energetic pentru Kiev și alte orașe.

El a cerut, de asemenea, Congresului american să intensifice presiunile asupra Rusiei prin sancțiuni și sprijin militar pentru Ucraina.

Sâmbătă seară, Jared Kushner a declarat că Washingtonul urmărește să faciliteze un dialog direct între Rusia și statele europene privind războiul, după întâlnirile desfășurate în acea săptămână, potrivit The Guardian.