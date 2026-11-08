Doi fotbaliști ratează meciurile din Liga Națiunilor. Naționala României va disputa meciurile cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, programate pe 14 și 17 noiembrie, fără Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă. Federația Română de Fotbal (FRF) a anunțat că ambii fotbaliști au probleme musculare și nu vor putea fi recuperați până la cele două partide. Selecționerul Gheorghe Hagi a decis convocarea lui Rareș Ilie.

România a pierdut doi jucători înaintea ultimelor confruntări din grupa Ligii Națiunilor. Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă nu vor putea evolua împotriva Poloniei și Bosniei-Herțegovina, după ce au suferit probleme medicale la nivelul gambelor.

Potrivit informațiilor comunicate de FRF, accidentările celor doi fotbaliști nu permit recuperarea lor înaintea meciurilor programate la mijlocul lunii noiembrie.

Nicolae Stanciu a început să resimtă dureri la gamba stângă în zilele dinaintea partidei disputate duminică în China. Din cauza problemelor medicale, mijlocașul nu a reușit să participe la antrenamente în condiții normale.

Situația s-a agravat în timpul meciului, iar fotbalistul a fost schimbat în ultimele minute. Problemele musculare îl împiedică acum să participe la acțiunea echipei naționale.

Valentin Mihăilă s-a accidentat sâmbătă, în timpul unui antrenament al formației Rizespor. Fotbalistul a suferit o leziune musculară la gamba dreaptă și nu a fost inclus în lotul echipei sale pentru partida de duminică.

În urma evaluării situației medicale, ambii jucători au devenit indisponibili pentru cele două întâlniri ale României.

Absențele apărute înaintea reunirii lotului l-au determinat pe selecționerul Gheorghe Hagi să facă o modificare în lista jucătorilor convocați.

Astfel, Rareș Ilie, fotbalist legitimat la Mantova, a fost chemat să se alăture echipei naționale pentru meciurile din această lună.

Convocarea sa a venit după confirmarea problemelor medicale ale lui Stanciu și Mihăilă, care nu vor putea fi utilizați în ultimele două partide din grupă.

Naționala României mai are de disputat două întâlniri în Liga Națiunilor, ambele programate în luna noiembrie.

Primul meci va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, când România va întâlni Polonia pe Arena Națională din București.

Ultima partidă este programată marți, 17 noiembrie, tot de la ora 21:45, împotriva Bosniei-Herțegovina. Confruntarea se va disputa pe stadionul Bilino Polje din Zenica. Pentru aceste două meciuri, Gheorghe Hagi nu se va putea baza pe Nicolae Stanciu și Valentin Mihăilă, în timp ce Rareș Ilie a fost inclus în lotul convocat.