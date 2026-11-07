Sport

Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia. Ce jucători a convocat

Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia. Ce jucători a convocatGică Hagi. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit un lot de 26 de fotbaliști pentru ultimele două meciuri ale României din grupele Ligii Națiunilor, programate pe 14 și 17 noiembrie 2026. Tricolorii vor întâlni Polonia la București și Bosnia și Herțegovina în deplasare. România ocupă ultimul loc în grupa B4, fără niciun punct după primele patru partide.

Gheorghe Hagi a anunțat lotul României pentru meciurile cu Polonia și Bosnia

Gheorghe Hagi a ales 26 de jucători pentru confruntările cu Polonia și Bosnia și Herțegovina, care vor încheia participarea naționalei României în faza grupelor din actuala ediție a Ligii Națiunilor.

Din totalul fotbaliștilor convocați, 18 sunt legitimați la echipe din afara României, în timp ce opt evoluează în campionatul intern.

Prima partidă este programată sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, împotriva Poloniei. Întâlnirea se va disputa pe Arena Națională din București.

Atacatorul din Cracovia avea arme și muniție în mașină. Prima țintă a fost un tramvai
Atacatorul din Cracovia avea arme și muniție în mașină. Prima țintă a fost un tramvai
Portofelul digital, noua identitate a românilor. Ce se întâmplă dacă pierzi telefonul pe care ai toate actele
Portofelul digital, noua identitate a românilor. Ce se întâmplă dacă pierzi telefonul pe care ai toate actele

Trei zile mai târziu, marți, 17 noiembrie, România va evolua împotriva Bosniei și Herțegovinei. Meciul va începe tot la ora 21:45 și va avea loc pe stadionul Bilino Polje din Zenica.

Patru înfrângeri consecutive pentru naționala României

România ajunge la ultimele două confruntări după o serie de patru înfrângeri înregistrate în lunile septembrie și octombrie.

Tricoloriiau debutat în grupă cu un eșec în deplasare împotriva Suediei, scor 1-2, pe 25 septembrie. Pe 28 septembrie, România a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, într-o partidă disputată la București fără spectatori.

A urmat deplasarea de la Varșovia, unde Polonia s-a impus cu 6-0 pe 2 octombrie. Ultimul rezultat negativ a fost înregistrat pe 5 octombrie, când Suedia a câștigat cu 1-0 pe Arena Națională. După patru etape, Suedia conduce grupa B4 cu 10 puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina, care a acumulat opt puncte.

Polonia ocupă poziția a treia, cu patru puncte, în timp ce România se află pe ultimul loc, fără puncte obținute.

Echipa națională a României

Echipa națională a României. Sursă foto: Facebook

Lotul convocat de Gheorghe Hagi pentru partidele din noiembrie

Selecționerul a inclus în lot trei portari, nouă fundași, șapte mijlocași și șapte atacanți.

Portari:

  • Otto Hindrich – Legia Varșovia (Polonia), 4 selecții / 0 goluri

  • Ștefan Târnovanu – FCSB, 5/0

  • Laurențiu Popescu – Universitatea Craiova, 0/0

Fundași:

  • Andrei Rațiu – Rayo Vallecano (Spania), 41/2

  • Tony Strata – Vitória Guimarães (Portugalia), 2/0

  • Radu Drăgușin – Fiorentina (Italia), 32/1

  • Andrei Coubiș – Lincoln City (Anglia), 7/0

  • Virgil Ghiță – Hannover 96 (Germania), 12/1

  • Matei Ilie – Kasımpaşa (Turcia), 4/0

  • Vladimir Screciu – Universitatea Craiova, 10/0

  • Nicușor Bancu – Universitatea Craiova, 55/2

  • Lisav Eissat – Bristol City, 6/0

Mijlocași:

  • Tudor Băluță – Universitatea Craiova, 16/0

  • Răzvan Marin – AEK Atena (Grecia), 78/12

  • Alexandru Cicâldău – Universitatea Craiova, 41/5

  • Marius Corbu – Ferencváros (Ungaria), 0/0

  • Nicolae Stanciu – Dalian Yingbo (China), 90/15

  • Vlad Dragomir – Pafos (Cipru), 11/0

  • Cătălin Cîrjan – Dinamo, 4/0

Atacanți:

  • Dennis Man – PSV (Țările de Jos), 48/12

  • Olimpiu Moruțan – FC Rapid 1923, 19/1

  • Valentin Mihăilă – Çaykur Rizespor (Turcia), 40/5

  • Ianis Stoica – Estrela Amadora (Portugalia), 0/0

  • Ianis Hagi – Alanyaspor (Turcia), 57/8

  • Florinel Coman – Al-Gharafa (Qatar), 22/3

  • Daniel Bîrligea – Frosinone (Italia), 11/3

 

Stiri calde

23:57 - De ce nu este bine să pui telefonul ud în orez. Riscurile ascunse ale unui truc foarte cunoscut

23:47 - Gadi Eisenkot, desemnat să formeze guvernul Israelului. Netanyahu nu are majoritate

23:36 - FCSB, un nou eșec în Superliga. Corvinul Hunedoara pleacă victorioasă de pe Arena Națională

23:26 - Atacul de la Cracovia, șase persoane ucise, 16 rănite. Trei cadavre, descoperite în locuința suspectului de 25 de ani...

23:17 - O femeie înjunghiată în Caracal avea ordin de protecție împotriva suspectului. Bărbatul, cadru militar, a fost aresta...

23:06 - Vacanță într-un palat de gheață. Cum arată cele mai spectaculoase hoteluri din Europa și ce experiențe oferă

HAI România!

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Până la ce vârstă se dezvoltă creierul. De ce nicotina este mai periculoasă pentru adolescenți

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

Trump, pacea și prețul iluziilor: lumea nu se negociază ca un imobil

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

De ce au ajuns balcoanele închise de pe vremea comunismului o problemă. „O jupuire a necăjitului”

Proiecte speciale