Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit un lot de 26 de fotbaliști pentru ultimele două meciuri ale României din grupele Ligii Națiunilor, programate pe 14 și 17 noiembrie 2026. Tricolorii vor întâlni Polonia la București și Bosnia și Herțegovina în deplasare. România ocupă ultimul loc în grupa B4, fără niciun punct după primele patru partide.

Gheorghe Hagi a ales 26 de jucători pentru confruntările cu Polonia și Bosnia și Herțegovina, care vor încheia participarea naționalei României în faza grupelor din actuala ediție a Ligii Națiunilor.

Din totalul fotbaliștilor convocați, 18 sunt legitimați la echipe din afara României, în timp ce opt evoluează în campionatul intern.

Prima partidă este programată sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, împotriva Poloniei. Întâlnirea se va disputa pe Arena Națională din București.

Trei zile mai târziu, marți, 17 noiembrie, România va evolua împotriva Bosniei și Herțegovinei. Meciul va începe tot la ora 21:45 și va avea loc pe stadionul Bilino Polje din Zenica.

România ajunge la ultimele două confruntări după o serie de patru înfrângeri înregistrate în lunile septembrie și octombrie.

Tricoloriiau debutat în grupă cu un eșec în deplasare împotriva Suediei, scor 1-2, pe 25 septembrie. Pe 28 septembrie, România a fost învinsă de Bosnia și Herțegovina, scor 2-4, într-o partidă disputată la București fără spectatori.

A urmat deplasarea de la Varșovia, unde Polonia s-a impus cu 6-0 pe 2 octombrie. Ultimul rezultat negativ a fost înregistrat pe 5 octombrie, când Suedia a câștigat cu 1-0 pe Arena Națională. După patru etape, Suedia conduce grupa B4 cu 10 puncte, urmată de Bosnia și Herțegovina, care a acumulat opt puncte.

Polonia ocupă poziția a treia, cu patru puncte, în timp ce România se află pe ultimul loc, fără puncte obținute.

Selecționerul a inclus în lot trei portari, nouă fundași, șapte mijlocași și șapte atacanți.

Portari:

Otto Hindrich – Legia Varșovia (Polonia), 4 selecții / 0 goluri

Ștefan Târnovanu – FCSB, 5/0

Laurențiu Popescu – Universitatea Craiova, 0/0

Fundași:

Andrei Rațiu – Rayo Vallecano (Spania), 41/2

Tony Strata – Vitória Guimarães (Portugalia), 2/0

Radu Drăgușin – Fiorentina (Italia), 32/1

Andrei Coubiș – Lincoln City (Anglia), 7/0

Virgil Ghiță – Hannover 96 (Germania), 12/1

Matei Ilie – Kasımpaşa (Turcia), 4/0

Vladimir Screciu – Universitatea Craiova, 10/0

Nicușor Bancu – Universitatea Craiova, 55/2

Lisav Eissat – Bristol City, 6/0

Mijlocași:

Tudor Băluță – Universitatea Craiova, 16/0

Răzvan Marin – AEK Atena (Grecia), 78/12

Alexandru Cicâldău – Universitatea Craiova, 41/5

Marius Corbu – Ferencváros (Ungaria), 0/0

Nicolae Stanciu – Dalian Yingbo (China), 90/15

Vlad Dragomir – Pafos (Cipru), 11/0

Cătălin Cîrjan – Dinamo, 4/0

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