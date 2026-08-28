Sport

Tragere la sorți Conference League. În ce urnă se află Universitatea Craiova și când au loc meciurile

Comentează știrea
Tragere la sorți Conference League. În ce urnă se află Universitatea Craiova și când au loc meciurilesursa: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

UEFA a oficializat componența celor șase urne valorice destinate tragerii la sorți pentru faza principală din Conference League. Printre participante se numără și Universitatea Craiova, formație repartizată în urna a patra valorică. Oltenii au început sezonul cupelor europene în Liga Campionilor, dar au ajuns în grupa ultimei competiții intercluburi din punct de vedere al valorii.

Tragere la sorți Conference League. În ce urnă se află Universitatea Craiova și când au loc meciurile

Evenimentul în timpul căruia se vor stabili confruntările din această fază a competiției este programat să se desfășoare la Monaco, începând cu ora 14:00.

Traseul oltenilor până în această etapă competițională s-a concretizat după parcursul din preliminarii. Universitatea Craiova a ajuns în Conference League după ce a pierdut play-off-ul Ligii Europa, cu Ararat Armenia (scor 1-1 pe teren propriu și 0-1 în deplasare).

sursa: UEFA

Componența celor șase urne valorice

Echipele calificate au fost distribuite în funcție de coeficientul UEFA în șase urne distincte:

Urna 1: Atalanta (Italia), Braga (Portugalia), Ajax (Țările de Jos), Freiburg (Germania), Monaco (Franța), Copenhaga (Danemarca)

Urna 2: Midtjylland (Danemarca), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Gent (Belgia), Panathinaikos (Grecia), Pafos (Cipru), Brighton (Anglia)

Urna 3: Lugano (Elveția), Getafe (Spania), KuPS Kuopio (Finlanda), Twente (Țările de Jos), L. Red Imps (Gibraltar), Borac (Bosnia)

Urna 4: Sint-Truidense (Belgia), Brann (Norvegia), Hearts (Scoția), Kairat Almaty (Kazahstan), Trabzonspor (Turcia), Universitatea Craiova (România)

Urna 5: Riga (Letonia), Hajduk Split (Croația), Jablonec (Cehia), Nordsjælland (Danemarca), Aarhus (Danemarca), Inter Escaldes (Andorra)

Urna 6: Thun (Elveția), CSKA Sofia (Bulgaria), Kauno Žalgiris (Lituania), Mjällby (Suedia), Iberia Tbilisi (Georgia), Egnatia (Albania)

Calendarul meciurilor din faza principală

Programarea etapelor din cadrul fazei principale a Conference League pentru actuala stagiune se va desfășura după următorul calendar:

Etapa 1: 15 octombrie 2026

Etapa 2: 22 octombrie 2026

Etapa 3: 5 noiembrie 2026

Etapa 4: 26 noiembrie 2026

Etapa 5: 10 decembrie 2026

Etapa 6: 17 decembrie 2026

Programul detaliat al tuturor confruntărilor, alături de datele exacte și orele de disputare, urmează să fie stabilit și anunțat oficial de către reprezentanții forului european cel târziu duminică, 30 august.

Stiri calde

14:30 - Claudiu Târziu denunță situația fermierilor români: „Fermierul român nu poate fi trimis la coada propriului său stat”

14:22 - Proiect gigantic de 85 de milioane de euro în București. Ce se va construi pe terenul fostei CET Grozăvești

14:12 - Claudiu Năsui şi-a început activitatea în Guvernul de la Chişinău. Ce promisiuni a făcut

14:03 - Incendiu puternic la Autobaza STB Ferentari. Pompierii au trimis 10 autospeciale

13:53 - Viitorul rafinăriei Petrotel Lukoil, sub semnul întrebării. Ce spune ministrul Economiei despre procedura de insolvență

13:45 - Patru focare de variolă ovină și caprină, confirmate în Tulcea. Peste 100 de veterinari au fost mobilizați

HAI România!

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

Dosarele secrete KGB! Ce s-a întâmplat în 1989 și cine a condus din umbră România? 💣🔥

România captivă într-o ucigașă incertitudine

România captivă într-o ucigașă incertitudine

Boierul modern și agri-cultura

Boierul modern și agri-cultura

Proiecte speciale