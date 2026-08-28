UEFA a oficializat componența celor șase urne valorice destinate tragerii la sorți pentru faza principală din Conference League. Printre participante se numără și Universitatea Craiova, formație repartizată în urna a patra valorică. Oltenii au început sezonul cupelor europene în Liga Campionilor, dar au ajuns în grupa ultimei competiții intercluburi din punct de vedere al valorii.

Evenimentul în timpul căruia se vor stabili confruntările din această fază a competiției este programat să se desfășoare la Monaco, începând cu ora 14:00.

Traseul oltenilor până în această etapă competițională s-a concretizat după parcursul din preliminarii. Universitatea Craiova a ajuns în Conference League după ce a pierdut play-off-ul Ligii Europa, cu Ararat Armenia (scor 1-1 pe teren propriu și 0-1 în deplasare).

Echipele calificate au fost distribuite în funcție de coeficientul UEFA în șase urne distincte:

Urna 1: Atalanta (Italia), Braga (Portugalia), Ajax (Țările de Jos), Freiburg (Germania), Monaco (Franța), Copenhaga (Danemarca)

Urna 2: Midtjylland (Danemarca), Steaua Roșie Belgrad (Serbia), Gent (Belgia), Panathinaikos (Grecia), Pafos (Cipru), Brighton (Anglia)

Urna 3: Lugano (Elveția), Getafe (Spania), KuPS Kuopio (Finlanda), Twente (Țările de Jos), L. Red Imps (Gibraltar), Borac (Bosnia)

Urna 4: Sint-Truidense (Belgia), Brann (Norvegia), Hearts (Scoția), Kairat Almaty (Kazahstan), Trabzonspor (Turcia), Universitatea Craiova (România)

Urna 5: Riga (Letonia), Hajduk Split (Croația), Jablonec (Cehia), Nordsjælland (Danemarca), Aarhus (Danemarca), Inter Escaldes (Andorra)

Urna 6: Thun (Elveția), CSKA Sofia (Bulgaria), Kauno Žalgiris (Lituania), Mjällby (Suedia), Iberia Tbilisi (Georgia), Egnatia (Albania)

Programarea etapelor din cadrul fazei principale a Conference League pentru actuala stagiune se va desfășura după următorul calendar:

Etapa 1: 15 octombrie 2026

Etapa 2: 22 octombrie 2026

Etapa 3: 5 noiembrie 2026

Etapa 4: 26 noiembrie 2026

Etapa 5: 10 decembrie 2026

Etapa 6: 17 decembrie 2026

Programul detaliat al tuturor confruntărilor, alături de datele exacte și orele de disputare, urmează să fie stabilit și anunțat oficial de către reprezentanții forului european cel târziu duminică, 30 august.