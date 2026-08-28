Eliminarea Universității Craiova din Europa League în fața celor de la Ararat-Armenia a provocat o undă de șoc în sportul românesc. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a lansat o serie de critici extrem de dure la adresa clubului din Bănie și a stabilității din campionatul intern. Ajuns la vârsta de 80 de ani, fostul oficial consideră că fenomenul sportiv din țara noastră trece prin cea mai neagră perioadă din toate timpurile.

Ruperea de ritm și rezultatele modeste ale echipelor din SuperLiga în faza preliminară a cupelor europene reconfirmă declinul valoric. Fostul șef al LPF susține că eșecul oltenilor reflectă o problemă mult mai gravă, ce depășește granițele terenului de joc și afectează întreaga structură a fotbalului autohton.

„Mă așteptam, sincer. Dacă aveam valoare, ne calificam. E simplu. Fotbalul românesc e într-o criză totală, la fel ca societatea. Cred că toată lumea suferă după meciul ăsta, nu doar Hagi. Suntem de râsul lumii. Un singur șut pe poartă din penalty în minutul 98?! Vai de mama noastră! Echipă slabă și Craiova”, a declarat Dumitru Dragomir pentru Fanatik.

În opinia sa, competițiile continentale precum Conference League au ajuns să fie singura șansă rămasă pentru salvarea imaginii noastre internaționale. Cu toate acestea, fostul conducător din Liga 1 subliniază că pretențiile ar trebui să fie mult mai mari raportat la istoria și tradiția cluburilor românești.

„Conference League e Divizia C a fotbalului european, domn’e! Dacă nici acolo nu câștigăm grupa… Noi avem fotbal foarte, foarte slab. Rețineți ce spun. Nu știu dacă am văzut echipe mai slabe ca acum în 80 de ani câți am eu”, a adăugat fostul președinte LPF.

Principala cauză identificată de fostul oficial pentru scăderea dramatică a randamentului din SuperLiga este politica de transferuri a cluburilor. Salariile mari oferite jucătorilor veniți din afara țării nu își găsesc justificarea în prestațiile de pe teren, iar nivelul general de joc continuă să scadă de la un sezon la altul.

„Jucăm cel mai slab fotbal din istoria României și am adus străini pe salarii mari care nu au nicio valoare”, a concluzionat Dumitru Dragomir.