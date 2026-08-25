Ștefan Gadola, acționar minoritar al echipei CFR Cluj, a luat decizia de a sistat sprijinul financiar acordat clubului din Gruia de aproximativ șase săptămâni. Hotărârea vine în urma unei notificări primite de la Poliția Economică, prin care a fost informat că are calitatea de suspect într-un dosar de evaziune fiscală legat de neachitarea obligațiilor financiare ale clubului către ANAF.

Situația juridică a acționarului a devenit complicată după ce autoritățile au pus sechestru pe proprietățile sale imobiliare. Gadola susține că este nevinovat, având în vedere că organele de conducere au fost înștiințate direct de anchetatori despre extinderea cercetărilor asupra membrilor Consiliului de Administrație.

„Nu am drept de semnătură și nu am decis să nu se plătească, dar s-a pus sechestru pe imobilele mele! Poliția Economică a chemat membrii Consiliului de Administrație și ne-a adus la cunoștință că suntem suspecți de evaziune. Din acest motiv am decis să nu mai finanțez clubul, de circa 6 săptămâni. Am contestat, pentru că clubul are contracte de eșalonare cu ANAF și certificate fiscale. Judecătorul a cerut punctul de vedere al ANAF și așteptăm până pe 24 septembrie”, a declarat Ștefan Gadola, potrivit golazo.ro.

Gruparea din Gruia se află deja în procedura de insolvență, iar stabilitatea sa financiară este grav afectată. Patronul Ioan Varga afirmase inițial că intenționează să renunțe la finanțare începând cu anul viitor. Ulterior, acesta și-a revizuit poziția și a precizat pentru Gazeta Sporturilor că dorește să păstreze cel puțin jumătate din pachetul de acțiuni, fiind dispus să renunțe la vânzare dacă reușește să obțină resursele financiare necesare.

Problemele financiare au generat deja plecări importante din lotul ardelenilor. Jucători de bază precum Damjan Djokovic și Karlo Muhar au ales să își rezilieze contractele din cauza întârzierilor salariale repetate.

Parcursul sportiv al echipei reflectă criza prin care trece organizația. CFR Cluj a fost eliminată din preliminariile Conference League după o înfrângere drastică în fața celor de la Tromso, cu scorul general de 1-7. În competiția internă, ardelenii au strâns doar șase puncte în primele cinci etape disputate.

Pentru a redresa situația tehnică, conducerea l-a numit pe Marius Șumudică în locul lui Antonio Folha. Noul mandat a debutat modest, cu o înfrângere categorică, 0-3, în meciul cu nou-promovata Corvinul. Cu toate acestea, în următoarea etapă, formația clujeană a obținut o victorie pe teren propriu în fața echipei FCSB, scor 1-0, provocându-i prima înfrângere tehnicianului Marius Baciu în acest campionat.