Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Gino Iorgulescu, a făcut un anunț important privind viitorul conducerii forului sportiv. Acesta a confirmat oficial că intenționează să obțină un nou mandat la cârma LPF, menționând că se bucură de sprijinul echipelor din prima ligă.

Conducătorul LPF a subliniat că principalul argument al deciziei sale este reprezentat de rezultatele financiare obținute până în prezent și de colaborarea bună cu grupările sportive.

Gino Iorgulescu a explicat că atragerea de fonduri și stabilitatea financiară a echipelor rămân principalele sale priorități. „Eu candidez din nou, pentru că am susţinerea cluburilor. Şi dacă tot timpul aducem bani... Sper să fiu ales”, a spus Iorgulescu.

În plus, șeful ligii a evidențiat progresele făcute de la preluarea mandatului, punctând diferențele majore față de perioada în care forul era condus de vechea echipă administrativă.

„Cel mai important lucru e valoarea contractului cu EAD-ul. Şi în al doilea rând, în perioada respectivă se discuta de sistemul care a rupt cooperativa. Deci sunt două lucruri foarte importante care sunt mai bune de atunci”, a mai declarat el, referitor la situaţia actuală faţă de cea din perioada fostei conduceri LPF.

Planul lui Gino Iorgulescu nu a luat prin surprindere conducerea Federației Române de Fotbal. Președintele FRF, Răzvan Burleanu, a comentat intenția șefului LPF, arătând că un astfel de demers este firesc dacă există consultare cu reprezentanții cluburilor din prima ligă.

“Ştiam că îşi doreşte să continuă pentru un nou mandat. Sunt sigur că probabil s-a consultat cu cluburile din Superliga, fiindcă cam acesta este un demers normal, raţional, pe care îl faci în momentul în care anunţi candidatura, tocmai pentru a fi sigur că te bazezi pe o majoritate, dar şi că în acelaşi timp ai o capacitate de a propune o viziune de dezvoltare a fotbalului profesionist pe termen lung. Relaţia instituţională între FRF şi LPF pot spune că s-a îmbunătăţit în ultimii ani.

Cu siguranţă ne-am dori ca relaţia între FRF şi LPF să se întărească în anii următori din ce în ce mai puternic. De ce? Fiindcă împărtăşim o viziune foarte simplă. Obiectivele cluburilor sunt obiectivele echipelor naţionale, iar obiectivele echipelor naţionale sunt obiectivele cluburilor.

Ceea ce înseamnă că, practic, dacă este să ne uităm pe timpul petrecut de un jucător la nivel de echipă naţională versus o echipă de club, o să descoperim că un jucător de echipă naţională petrece sub 50 de zile la nivel de echipă naţională, iar diferenţa la nivel de echipă de club. Ceea ce înseamnă că dacă ne dorim într-adevăr să impactăm formarea, dezvoltarea, tranziţia de la junior către senior, dezvoltarea într-adevăr a unui vehicul comercial la nivelul Superligii, ai nevoie de ceva mai mult decât s-a întâmplat în ultimii ani. Bineînţeles, este decizia exclusivă a cluburilor din Superliga să-şi aleagă următorul preşedinte. N-am fost încă informaţi când vor avea loc alegerile”, a afirmat Burleanu.

Gino Iorgulescu se află la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal de mai bine de un deceniu, fiind ales pentru prima dată în funcția de președinte pe 14 noiembrie 2013. Ulterior, el a obținut votul de încredere al membrilor LPF și a fost reales în două rânduri, în octombrie 2017 și în mai 2022.

Următorul scrutin în care reprezentanții cluburilor din prima ligă își vor alege conducătorul va avea loc în anul 2027.