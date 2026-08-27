UEFA organizează joi, la Monaco, tragerea la sorți pentru faza principală a Champions League, ediția 2026-2027. Ceremonia este programată să înceapă la ora 19:00 și va avea un format diferit față de tragerile clasice, repartizarea adversarilor urmând să fie realizată cu ajutorul unui program informatic.

După încheierea meciurilor retur din play-off, disputate marți și miercuri, lista celor 36 de participante este completă. Echipele au fost împărțite în patru urne valorice, fiecare cu câte nouă formații, în funcție de coeficientul UEFA. Paris Saint-Germain, câștigătoarea ultimei ediții, ocupă prima poziție în urna capilor de serie.

Urna 1: Paris Saint-Germain, Bayern München, Real Madrid, Liverpool, Inter Milano, Manchester City, Arsenal, FC Barcelona și Atlético Madrid.

Urna 2: Borussia Dortmund, AS Roma, Sporting CP, Aston Villa, FC Porto, Manchester United, Club Brugge, Betis Sevilla și PSV Eindhoven.

Urna 3: Feyenoord, Lille, Bodø/Glimt, Napoli, RB Leipzig, Villarreal, Fenerbahçe, Șahtior Donețk și Galatasaray.

Urna 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, VfB Stuttgart, AEK Atena, ASK Linz, Como, Lens, Viking Stavanger și Sabah FC.

Sistemul informatic va ține cont de mai multe condiții stabilite de UEFA. Fiecare formație va primi opt adversari diferiți, câte doi din fiecare urnă, iar două echipe provenite din aceeași țară nu se pot întâlni în această fază. În plus, o formație nu poate avea mai mult de doi adversari proveniți din același campionat.

Regulamentul prevede și o restricție referitoare la repetarea anumitor confruntări. Un meci între aceleași două echipe, cu aceeași echipă gazdă, nu poate fi programat timp de trei sezoane consecutive.

Un exemplu este Liverpool – Real Madrid. Cele două formații au jucat la Anfield în 2024 și 2025, astfel că, în cazul în care sorții le vor pune din nou față în față, partida va trebui disputată la Madrid.

Fiecare club va avea câte patru meciuri pe teren propriu și patru în deplasare. UEFA urmărește, de asemenea, să evite ca o echipă să joace mai mult de două partide consecutive acasă sau în deplasare.

Tragerea la sorți va stabili adversarii celor 36 de echipe și, implicit, cele 144 de meciuri ale fazei principale. Ordinea exactă a partidelor nu va fi însă anunțată imediat. UEFA va aștepta desfășurarea tragerilor la sorți pentru Liga Europa și Conference League, programate vineri, iar calendarul complet este așteptat sâmbătă.

După cele opt etape, toate cele 36 de formații vor fi reunite într-un clasament unic. Primele opt se califică direct în optimile de finală. Echipele clasate pe pozițiile 9-24 vor disputa baraje pentru celelalte opt locuri din optimi, în timp ce formațiile clasate de la locul 25 până la 36 vor fi eliminate din competițiile europene