AEK Atena a obținut o victorie categorică, scor 4-0, în fața formației Levski Sofia, miercuri seară, în manșa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor.

După remiza albă din Bulgaria, echipa elenă a tranșat calificarea încă din prima repriză, iar internaționalul român Răzvan Marin și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

Gazdele au început partida în forță și au deschis scorul după doar șapte minute. Luka Jović a finalizat o acțiune ofensivă a formației din Atena și a oferit startul unei seri dificile pentru bulgari.

AEK și-a dublat avantajul în minutul 12, când Barnabás Varga a înscris pentru 2-0. Atacantul maghiar a continuat să fie principala amenințare pentru apărarea oaspeților și a reușit să marcheze din nou în minutul 29.

Cu 3-0 pe tabelă după mai puțin de jumătate de oră, AEK a intrat la pauză cu o poziție excelentă pentru calificarea în faza principală a competiției.

În repriza secundă, formația elenă a mai primit o oportunitate importantă de a înscrie, iar Răzvan Marin a fost cel care a transformat-o. Mijlocașul român a executat cu succes un penalty în minutul 55 și a stabilit rezultatul final, 4-0.

AEK Atena merge astfel în faza principală a Ligii Campionilor, în timp ce Levski Sofia va continua aventura europeană în Liga Europa.

Tot miercuri, Fenerbahce a obținut calificarea după ce a câștigat cu 2-1 pe terenul formației Olympique Lyon. Vedat Muriqi a deschis scorul în minutul 24, iar Archie Brown a majorat avantajul turcilor cinci minute mai târziu. Francezii au redus diferența prin Malick Fofana, însă Fenerbahce a rezistat până la final și s-a impus cu 3-2 la general.

Și Viking Stavanger a acces în faza principală a Ligii Campionilor, după victoria cu 3-1 împotriva lui Dinamo Zagreb. Croații au înscris primii, prin Arber Hoxha, în minutul 10, dar Tripić a egalat din penalty în minutul 18. Austbø și Tobias Moi au marcat imediat după pauză, în minutele 48 și 50, iar Viking s-a calificat cu 5-3 la general.