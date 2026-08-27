Sport

Răzvan Marin, gol decisiv pentru calificarea AEK Atena în Liga Campionilor

Comentează știrea
Răzvan Marin, gol decisiv pentru calificarea AEK Atena în Liga CampionilorRăzvan Marin. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

AEK Atena a obținut o victorie categorică, scor 4-0, în fața formației Levski Sofia, miercuri seară, în manșa secundă a play-off-ului Ligii Campionilor.

AEK Atena - Levski Sofia, 0 - 0 în tur

După remiza albă din Bulgaria, echipa elenă a tranșat calificarea încă din prima repriză, iar internaționalul român Răzvan Marin și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor.

Gazdele au început partida în forță și au deschis scorul după doar șapte minute. Luka Jović a finalizat o acțiune ofensivă a formației din Atena și a oferit startul unei seri dificile pentru bulgari.

AEK Atena a intrat la vestiare cu 3 - 0

AEK și-a dublat avantajul în minutul 12, când Barnabás Varga a înscris pentru 2-0. Atacantul maghiar a continuat să fie principala amenințare pentru apărarea oaspeților și a reușit să marcheze din nou în minutul 29.

Cu 3-0 pe tabelă după mai puțin de jumătate de oră, AEK a intrat la pauză cu o poziție excelentă pentru calificarea în faza principală a competiției.

În repriza secundă, formația elenă a mai primit o oportunitate importantă de a înscrie, iar Răzvan Marin a fost cel care a transformat-o. Mijlocașul român a executat cu succes un penalty în minutul 55 și a stabilit rezultatul final, 4-0.

AEK Atena

Sursa foto: aekfc.g

AEK Atena merge astfel în faza principală a Ligii Campionilor, în timp ce Levski Sofia va continua aventura europeană în Liga Europa.

Fenerbahce și Viking Stavanger, calificate în Champions League

Tot miercuri, Fenerbahce a obținut calificarea după ce a câștigat cu 2-1 pe terenul formației Olympique Lyon. Vedat Muriqi a deschis scorul în minutul 24, iar Archie Brown a majorat avantajul turcilor cinci minute mai târziu. Francezii au redus diferența prin Malick Fofana, însă Fenerbahce a rezistat până la final și s-a impus cu 3-2 la general.

Și Viking Stavanger a acces în faza principală a Ligii Campionilor, după victoria cu 3-1 împotriva lui Dinamo Zagreb. Croații au înscris primii, prin Arber Hoxha, în minutul 10, dar Tripić a egalat din penalty în minutul 18. Austbø și Tobias Moi au marcat imediat după pauză, în minutele 48 și 50, iar Viking s-a calificat cu 5-3 la general.

Stiri calde

09:31 - Generalul succesului militar al României în Războiul Reîntregirii. A acceptat doar bastonul de mareșal, întorcând spa...

09:26 - Nicușor Dan, vizită în Republica Moldova de Ziua Independenței. Întâlnire trilaterală cu Maia Sandu și Volodimir Zele...

09:19 - Amuletă veche de 1.500 de ani, descoperită în Turcia. Ar putea ascunde un text biblic

09:10 - Ce a dezvăluit Trump despre vizita șefului CIA la Moscova

09:01 - Roșii uscate în ulei de măsline, la borcan. Rețeta care te duce cu gândul la preparatele servite în restaurantele din...

08:56 - Iulian Ditcov, puntea din acte dintre Maricel Păcuraru și Cristian Rizea. Încă o dovadă a parteneriatului

HAI România!

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Secretele spionilor lui CEAUȘESCU. Adevărul despre Caraman, Pacepa si Documentele Top Secret NATO

Operaţiunea „Merdeneaua” a reuşit. Nu suntem un poporamorţit

Operaţiunea „Merdeneaua” a reuşit. Nu suntem un poporamorţit

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Cum era să pierdem Ardealul în 1990? Planul secret „Aurora Zorilor” și adevărul din arhivele SRI!

Proiecte speciale