AEK Atena a învins Panathinaikos cu 3-2. Răzvan Marin a fost eliminat

Răzvan Lucescu Sursa foto: Instagram
Echipa greacă AEK Atena a dispus duminică seara, în deplasare, de gruparea Panathinaikos Atena, scor 3-2, în etapa a 12-a din campionatul grec. Răzvan Marin a fost eliminat pentru două cartonașe galbene.

AEK a deschis scorul prin Luka Jovic, în minutul 16, iar gazdele au primit un penalti în minutul 28, însă şutul lui Swiderski a fost apărat de portarul Dragowski. Luka Jovic a făcut 2-0 pentru AEK în minutul 45+2, din penalti.

După pauză, Marko Nikolic l-a introdus în joc şi pe Răzvan Marin, care a primit rapid un galben, în minutul 50. Panathinaikos a avut un jucător eliminat, pe Touba, în minutul 64, dar a reușit să egaleze: Tete a înscris în minutul 71, iar Duricic a marcat în minutul 90.

Răzvan Marin

Răzvan Marin. Sursa foto: Facebook

Luka Jovic și-a desăvârșit hat-trick-ul în al treilea minut al prelungirilor, tot din penalti, înainte ca Răzvan Marin să primească al doilea galben și să fie eliminat în minutul 86.

AEK, care l-a avut eliminat și pe antrenorul Marko Nikolic, s-a impus cu 3-2 și ocupă locul 3, cu 28 de puncte. Panathinaikos este pe locul 6, cu 18 puncte, dar are un meci mai puțin disputat.

La Liga: Real Madrid a terminat la egalitate cu Girona

Real Madrid

Sursa foto: Facebook/RealMadrid

În La Liga, echipa spaniolă Girona a terminat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Real Madrid, în etapa a 14-a.

Azzedine Ounahi a deschis scorul pentru gazde în minutul 45, iar Real Madrid a egalat în partea secundă, când Mbappe a transformat un penalti, în minutul 67.

Rezultatul a împiedicat madrilenii să depășească Barcelona în clasament. FC Barcelona este pe primul loc în La Liga, cu 34 de puncte, urmată de Real Madrid, cu 33 de puncte, și Villarreal, cu 32 de puncte. Girona se află pe locul 18, în zona retrogradării, cu 12 puncte.

