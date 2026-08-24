Echipa FC Botoșani a reușit să spargă gheața în actuala ediție a Superligii de fotbal. Formația moldavă s-a impus pe teren propriu în fața grupării FK Csikszereda, într-o partidă disputată luni seară, în cadrul etapei a șasea. Duelul de pe Stadionul Municipal s-a încheiat cu scorul de 1-0 în favoarea gazdelor.

Confruntarea a fost una intensă, dar decisive s-au dovedit a fi atât faza din prima repriză în care oaspeții au rămas în inferioritate numerică, cât și inspirația atacantului moldovenilor.

Decisivul gol al meciului a purtat semnătura lui Andrei Dumiter, care a punctat în minutul 69. Cu această reușită, fotbalistul celor de la FC Botoșani își consolidează poziția de lider în clasamentul golgheterilor din Superligă, ajungând la un total de cinci marcaje în acest sezon.

Deși au încercat să revină pe tabelă, harghitenii nu au găsit drumul spre poarta adversă, suferind astfel o nouă înfrângere.

Misiunea celor de la FK Csikszereda s-a complicat extrem de devreme. În minutul 18 al întâlnirii, jucătorul Mate Odor a văzut cartonașul roșu, lăsându-și echipa în zece oameni pentru mai bine de 70 de minute.

Afectați de omul în minus, ciucanii au rezistat până după pauză, însă presiunea exercitată de gazde și superioritatea pe teren au adus în cele din urmă victoria echipei din Botoșani. În urma acestui rezultat, formația din Miercurea Ciuc rămâne pe ultima poziție a clasamentului, având un singur punct acumulat până în prezent.

Partida desfășurată pe Stadionul Municipal din Botoșani s-a încheiat cu rezultatul AFC Botoșani - AFK Csikszereda 1-0 (0-0). Unicul gol a fost înscris de Andrei Dumiter în minutul 69, în timp ce singura eliminare din meci a fost dictată împotriva lui Mate Odor în minutul 18.

Meciul a fost condus la centru de arbitrul Horațiu Feşnic din Cluj-Napoca. Acesta a fost ajutat la cele două linie de asistenții Valentin-Gabriel Avram din București și Alexandru Cerei din Cluj-Napoca, iar rolul de al patrulea oficial i-a revenit lui Vlad Mircea Baban din Iași.

În camera VAR au fost delegați Florin Andrei din Târgu Mureş, în calitate de arbitru video, și Valentin Porumbel din Olteniţa, ca arbitru asistent video. Monitorizarea partidei și a brigăzii de arbitri a fost asigurată de observatorii Liviu Ciubotariu din Galați din partea CCA și Bogdan Buhuș din Bârlad din partea LPF.