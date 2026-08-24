Superliga României: Avancronică etapa a șasea

A trecut mai mult de o lună de la începutul sezonului 2026/2027 din campionatul României la fotbal iar etapa a șasea va începe vineri. FCSB este singura echipă neînvinsă până acum și e pe primul loc, dar „U” Cluj e la două puncte în spate și are un meci mai puțin - derby-ul cu CFR care a fost amânat.

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Superliga. Petrolul - Rapid, vineri de la 20:30

Etapa începe vineri cu Petrolul – Rapid. Ploieștenii vin după două victorii consecutive iar Rapid după înfrângerea cu Dinamo, meci în care a fost eliminat antrenorul Pancu. Petrolul are astfel o șansă în plus la cele trei puncte.

Dinamo – „U” Cluj, sâmbătă de la 21:30

Ziua de sâmbătă începe la 18:30 cu UTA – Corvinul. Spre deosebire de UTA care a adunat doar 2 puncte până acum, Corvinul a început bine și pare deja pregătită pentru a rămâne în eșalonul superior fără emoții. A învins-o ușor pe CFR în ultima etapă, 3-0, și a adunat 8 puncte.

De la 21:30 avem capul de afiș al etapei, meci în care vicecampioana „U” joacă la Dinamo. „Câinii” au început cu o înfrângere la Petrolul dar și-au revenit repede și au învins apoi campioana cu un categoric 5-1 și pe Rapid în deplasare etapa trecută. „Studenții”, deși au avut câteva modificări importante în lot, par în continuare suficient de puternici și capabili să învingă.

Superliga. CFR- FCSB, duminică de la 21:30

Trei meciuri duminică, primul fiind Sepsi – Farul, programat de la 16:00. Meciul promite, cu Farul care pare pe drumul bun sub comanda lui Sabău, iar Sepsi fiind neînvinsă în ultimele 4 etape.

De la 18:30 Universitatea Craiova o primește pe Voluntari. Campioana a pierdut deja de două ori și orice alt rezultat decât victoria ar fi greu de digerat.

De la 21:30, CFR – FCSB. Marius Șumudică a preluat echipa din Gruia după eșecurile din Europa dar și rezultatele dezamăgitoare din campionat (3 înfrângeri și o victorie), și între timp clubul a și intrat în insolvență. Și FCSB încă își caută formula ideală dar pare că are calea liberă spre toate punctele în acest meci.

FC Botoșani – Csikszereda și Oțelul – FC Argeș, luni

În timp ce Botoșani - Csikszereda e un meci între două echipe care par deja candidate la retrogradare, FC Argeș continuă parcursul foarte bun din sezonul trecut când a ajuns în play-off iar Oțelul este foarte puternică pe teren propriu – egal cu Craiova și Dinamo, victorie cu CFR.

Program complet etapa 6 Superliga:

Vineri: Petrolul - Rapid

Sâmbătă: UTA – Corvinul, Dinamo - „U” Cluj

Duminică: Sepsi – Farul, Craiova – Voluntari, CFR- FCSB

Luni: Botoșani – Csikszereda, Oțelul – FC Argeș