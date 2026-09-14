Un britanic în vârstă de aproximativ 60 de ani a recunoscut luni, în fața unui tribunal din Manchester, că și-a drogat și violat soția timp de peste două decenii. Bărbatul a pledat vinovat pentru 60 de infracțiuni cu caracter sexual, comise între 2004 și 2025, potrivit AFP.

Identitatea sa nu poate fi dezvăluită, pentru a proteja anonimatul soției. Printre infracțiunile pentru care a pledat vinovat se numără violuri și administrarea de substanțe pentru a-și adormi soția.

Decizia bărbatului de a recunoaște acuzațiile înlătură necesitatea procesului său, care urma să înceapă la tribunalul Minshull Street din Manchester, în nord-vestul Angliei.

La începutul acestui an, acesta pledase deja vinovat pentru mai multe violuri și agresiuni sexuale împotriva soției sale.

Bărbatul urma să fie judecat împreună cu alți 12 bărbați, acuzați că au agresat-o sexual pe aceeași femeie în timp ce aceasta era inconștientă. Cei 12 suspecți, cu vârste cuprinse între 28 și 73 de ani, neagă comiterea unor infracțiuni sexuale grave.

Procesul celorlalți acuzați va avea loc în următoarele săptămâni, în fața unui tribunal din Manchester. Printre aceștia se află un paramedic și un fost antrenor de fotbal.

Un al treisprezecelea bărbat a pledat deja vinovat pentru mai multe infracțiuni, inclusiv agresiune sexuală cu penetrare.

Cazul din Manchester amintește de cel al lui Dominique Pelicot, condamnat în Franța în urma unui proces care a avut un ecou internațional în 2024.

Fosta sa soție, Gisèle Pelicot, a devenit o figură emblematică a luptei împotriva violențelor sexuale după ce a ales să depună mărturie public despre violurile comise de zeci de bărbați racolați de fostul ei soț.

În Regatul Unit și în alte țări europene au avut loc recent mai multe procese privind violențe sexuale facilitate prin supunere chimică.

Supunerea chimică constă în administrarea unei substanțe psihoactive unei persoane, fără știrea acesteia sau sub constrângere, în scopuri delictuale sau infracționale.