Confesiune tulburătoare a Gisèlei Pelicot. Momentul care i-a schimbat viața

Gisèle Pelicot revine în atenția publică internațională odată cu publicarea memoriilor sale, „A Hymn To Life”, și cu un interviu amplu acordat emisiunii BBC Newsnight, în care femeia aflată în centrul celui mai mare proces de viol din istoria recentă a Franței descrie impactul abuzurilor la care a fost supusă timp de ani de zile.

Apariția editorială și intervenția televizată readuc în prim-plan cazul care a șocat Franța și a generat reacții la nivel european.

La 73 de ani, Gisèle Pelicot vorbește despre momentul în care a aflat că fostul său soț a drogat-o în mod repetat și a permis accesul a zeci de bărbați care au violat-o în stare de inconștiență.

Declarațiile sale, formulate într-un registru sobru, oferă detalii despre perioada investigației, despre procesul desfășurat la Avignon și despre consecințele personale și familiale ale cazului.

Interviul, precede publicarea volumului autobiografic și constituie una dintre rarele ocazii în care Pelicot discută extensiv despre experiența sa. Femeia explică decizia de a renunța la dreptul legal la anonimat, relația cu cei trei copii ai săi și întrebările rămase fără răspuns.

Gisèle Pelicot afirmă că a fost „zdrobită de groază” în momentul în care a înțeles amploarea faptelor comise de fostul său soț, Dominique Pelicot.

„Ceva a explodat în mine. A fost ca un tsunami”, spune ea, descriind reacția emoțională la aflarea informațiilor prezentate de anchetatori.

Ea rememorează ziua în care l-a însoțit pe soțul său la o secție de poliție din apropierea domiciliului lor din Mazan, sudul Franței.

Acesta fusese convocat într-o altă cauză, legată de filmări realizate pe ascuns sub fustele unor femei într-un supermarket. În timpul audierii, Pelicot a fost separată de soț și interogată de un polițist.

„Mi-a spus: «Urmează să vă arăt ceva ce nu o să vă placă». Nu am înțeles imediat”, relatează ea.

Ofițerul i-a arătat două fotografii cu o femeie inertă pe un pat. Imaginile făceau parte dintr-o arhivă extinsă de mii de fotografii și înregistrări video realizate de soțul său în perioada în care ea era drogată.

„Nu m-am recunoscut. Femeia aceasta stătea întinsă ca și cum ar fi fost moartă. Sunt bărbați lângă ea. Nu știam cine sunt. Nu îi cunoșteam”, afirmă Pelicot.

Poliția i-a comunicat că fusese violată în mod repetat de zeci de bărbați. Deși Dominique Pelicot ar fi înregistrat, etichetat și catalogat materialele video pe un hard disk, o parte dintre suspecți nu au putut fi identificați.

Gisèle Pelicot spune că i s-a recomandat să nu rămână singură după aflarea veștilor. Ajunsă acasă, a contactat o prietenă apropiată.

„I-am spus: «Dominique este reținut pentru că m-a violat și a permis să fiu violată». Atunci am folosit pentru prima dată cuvântul «viol»”, declară ea.

Potrivit relatării, au trecut aproximativ cinci ore de audieri până când a reușit să formuleze explicit natura infracțiunilor.

Unul dintre cele mai dificile episoade descrise în interviu este momentul în care și-a anunțat cei trei copii adulți – David, Caroline și Florian.

„Știam că pentru ei va fi extrem de greu”, afirmă Pelicot.

Ea își amintește reacția fiicei sale, Caroline:

„Am auzit-o țipând. A fost aproape un țipăt inuman.”

Despre cei doi fii, Pelicot spune că David a rămas „în stare de șoc”, iar Florian a întrebat imediat cum se simte.

„Au realizat că eram singură și că aș fi putut face ceva nechibzuit. Și pentru ei a fost ca o explozie”, adaugă ea.

Copiii au călătorit la Mazan a doua zi. Ulterior, aceștia au relatat public că au distrus sau aruncat obiecte din casa familiei, inclusiv mobilă și albume foto.

„Mi-am spus că viața mea era în ruină și că nu mai aveam nimic în afară de copiii mei”, declară Gisèle Pelicot.

În interviu, Pelicot vorbește despre copilăria sa și despre pierderile suferite la vârste fragede.

„Mi-am pierdut mama foarte devreme, apoi fratele și tatăl”, afirmă ea, explicând că maternitatea a reprezentat o formă de reconstrucție personală.

L-a cunoscut pe Dominique Pelicot în tinerețe, iar cei doi s-au căsătorit în 1973.

„Eram foarte îndrăgostiți și ne-am aruncat în viață. Întemeierea unei familii era scopul meu principal”, spune ea.

Începând cu 2011, Pelicot a experimentat pierderi de memorie și probleme ginecologice persistente. Ea afirmă că a consultat mai mulți medici, fără un diagnostic clar.

Soțul său a fost prezent la investigații, potrivit relatării sale.

„Era de neconceput ca bărbatul cu care îmi împărțeam viața să fi comis asemenea atrocități”, declară Pelicot.

Ulterior, anchetatorii au stabilit că sedativele administrate fără știrea ei au contribuit la degradarea stării de sănătate.

Ea spune că a aflat că, pe lângă droguri, i-ar fi fost administrate relaxante musculare pentru a reduce durerea după agresiuni.

„Îmi este greu să accept că nu a avut nicio milă”, afirmă ea.

Pelicot discută și despre impactul asupra fiicei sale, Caroline, după ce pe laptopul lui Dominique Pelicot au fost descoperite fotografii cu aceasta dormind.

„Privirea incestuoasă aruncată asupra fiicei mele mi s-a părut de nesuportat”, declară Gisèle Pelicot.

Dominique Pelicot a oferit explicații contradictorii. Caroline Pelicot a afirmat public că suspectează că ar fi fost și ea drogată și agresată, însă lipsa probelor suplimentare a împiedicat formularea de acuzații.

„Caroline a avut nevoie de timp. Este plină de ură și furie – sentimente pe care eu nu le am”, spune mama sa.

Ea adaugă că relația lor este în curs de refacere:

„Astăzi încercăm să ne aducem liniște una alteia.”

În 2022, Pelicot afirmă că poliția i-a comunicat că fostul soț a recunoscut tentativa de viol asupra unei tinere. De asemenea, acesta a fost investigat într-un dosar privind uciderea unei agente imobiliare la Paris, în 1991, acuzație pe care a negat-o.

„Îndrăznesc să sper că nu este autorul acelei crime”, spune Pelicot.

Victimele violului în Franța pot solicita desfășurarea proceselor cu ușile închise. Pelicot afirmă că inițial a dorit anonimat.

Cu patru luni înainte de începerea procesului, a reconsiderat.

„Timp de peste patru ani am purtat această rușine”, declară ea.

Renunțarea la anonimat a însemnat ca și inculpații să fie identificați public.

„Nu am regretat niciodată această decizie. A fost și un mesaj pentru victime”, afirmă Pelicot.

„În noi există resurse pe care nici nu le bănuim. Dacă eu am reușit, toate victimele pot”, adaugă ea.

Procesul desfășurat la Avignon în 2024 a durat aproape patru luni. Dominique Pelicot a primit pedeapsa maximă – 20 de ani de închisoare. Ceilalți 50 de inculpați au fost condamnați la pedepse între cinci și 15 ani.

Gisèle Pelicot descrie experiența ca fiind extrem de dificilă.

„Treci prin iad într-o sală de judecată. Ești umilită”, spune ea.

Ea afirmă că unii inculpați au negat acuzațiile chiar și în fața probelor video.

„Nu au vrut să își asume ce au făcut”, declară Pelicot.

În timpul procesului, numeroase manifestații de solidaritate au avut loc în Franța. Pelicot afirmă că susținerea publică i-a oferit „o forță incredibilă”.

„Pentru mine, acele femei au alinat ceea ce se întâmpla în sala de judecată”, spune ea.

Printre mesajele primite s-a numărat și o scrisoare din partea Queen Camilla.

„Am fost emoționată și onorată”, afirmă Pelicot.

Pelicot locuiește în prezent pe Île de Ré, unde spune că încearcă să își reconstruiască viața. Acolo l-a cunoscut pe Jean-Loup.

„Ne-am îndrăgostit ca adolescenții”, declară ea.

„Viața aduce surprize frumoase”, adaugă Pelicot.

Ea afirmă că procesul de vindecare este în curs:

„Mă refac.”

Gisèle Pelicot spune că intenționează să îl viziteze pe Dominique Pelicot în închisoare.

„Am nevoie să îl privesc în ochi”, declară ea.

Vrea clarificări legate de fiica lor și de alte acuzații.

„Nu știu dacă voi primi răspunsuri, dar trebuie să încerc”, afirmă Pelicot.

În interviu, Pelicot reflectează asupra trecutului și asupra deciziilor sale.

„Pentru a putea trăi, am avut nevoie să cred că cei 50 de ani petrecuți cu domnul Pelicot nu au fost în întregime o minciună”, spune ea.

Ea reiterează un mesaj formulat și în instanță:

„Am încercat mereu să te conduc spre lumină, dar ai ales adâncurile sufletului uman.”

În final, Pelicot afirmă:

„În viață trebuie să alegi. Eu am ales întotdeauna să merg spre bine.”