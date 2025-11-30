Peste 240 de femei reclamă același funcționar. Detalii șocante din interviurile-capcană

Un caz aflat de mai mulți ani în atenția autorităților franceze ridică din nou întrebări legate de modalitățile prin care sunt descoperite și investigate situațiile de presupusă „supunere chimică” în contexte profesionale.

Peste 240 de femei au depus plângeri în cadrul unei anchete ce îl vizează pe un fost înalt funcționar al ministerului culturii din Franța, acuzat că ar fi oferit băuturi calde amestecate cu un diuretic puternic, în timpul unor interviuri de angajare.

Trei dintre aceste femei descriu în detaliu experiențele lor, în timp ce cazul rămâne în continuare în curs de analiză judiciară.

Investigația, care se întinde pe aproape un deceniu, se concentrează asupra acuzațiilor că, începând cu anul 2011, candidatelor intervievate pentru posturi în diferite structuri ale ministerului culturii le-ar fi fost oferite băuturi calde amestecate cu un diuretic interzis.

Potrivit declarațiilor depuse, ulterior acestea ar fi fost conduse în plimbări lungi, la distanță de orice toaletă.

Presupusele incidente au ieșit la iveală în 2018, când un coleg de serviciu l-a raportat pe funcționarul vizat, Christian Nègre, pentru un alt comportament inadecvat, ceea ce a determinat deschiderea unei anchete a poliției.

Conform celor relatate, anchetatorii ar fi descoperit un tabel intitulat „Experimente”, în care ar fi fost notate perioadele și reacțiile femeilor intervievate.

În 2015, Sylvie Delezenne , expertă în marketing din Lille, a răspuns unei invitații primite pe LinkedIn pentru un interviu la Paris, din partea unui manager de resurse umane de la ministerul culturii.

„A fost visul meu să lucrez la ministerul culturii,” a declarat aceasta.

Ea a considerat inițial că este în fața unei șanse profesionale importante. În vârstă atunci de 35 de ani, Delezenne a fost condusă la o sală de întâlniri din clădirea ministerului, unde a acceptat o cafea „din politețe”, după cum a explicat.

Ea a apăsat personal butonul aparatului de cafea, însă a povestit că în momentul în care a ridicat cupa, Nègre ar fi salutat un coleg, apoi s-ar fi deplasat câțiva pași într-o altă direcție, revenind ulterior pentru a-i înmâna băutura.

Potrivit declarațiilor sale, interviul s-a mutat în aer liber, în zona grădinilor Tuileries. Ea a relatat că durata discuției a fost mult mai lungă decât se aștepta. Treptat, a început să resimtă o stare de rău:

„Am simțit o nevoie crescândă de a urina,” a spus ea. „Mâinile îmi tremurau, inima îmi bătea puternic, îmi curgeau picături de transpirație pe frunte și mă înroșeam. I-am spus: ‘O să am nevoie de o pauză tehnică.’ Dar el a continuat să meargă.”

Delezenne a relatat că, neputând să-și controleze nevoia fiziologică, a fost nevoită să se așeze ghemuit la marginea unui tunel ce ducea spre o pasarelă peste Sena.

„El s-a apropiat, și-a dat jos haina și a spus: ‘Te voi proteja.’ Mi s-a părut ciudat.”

Ea a explicat că a fost convinsă că „a stricat interviul”, iar pe drumul spre casă a băut cantități mari de apă din cauza setei intense.

A adăugat că „picioarele erau atât de umflate încât sângerau din cauza frecării cu pantofii”.

În perioada următoare, Delezenne spune că a dat vina pe sine pentru modul în care decursese întâlnirea.

A început să evite deplasările în Paris, iar procesul de căutare a unui loc de muncă s-a oprit.

„Am avut coșmaruri, izbucniri de furie. Nu am mai căutat de lucru; am crezut că sunt inutilă,” a relatat ea.

În 2019, poliția a contactat-o pentru a o informa că datele sale se aflau într-un tabel înregistrat electronic, împreună cu fotografii cu partea inferioară a picioarelor.

A fost diagnosticată ulterior cu tulburare de stres post-traumatic. „Faptul că procesul durează atât mă apasă,” a spus ea. „Furia nu dispare.”

Anaïs de Vos, în vârstă de 28 de ani la momentul interviului din 2011, aplicase pentru un post de asistent managerial la ministerul culturii.

Deși nu obișnuia să consume cafea, a acceptat băutura când i-a fost oferită:

„Dar într-un interviu, când cineva oferă cafea, mai ales managerul, spui da,” a explicat ea.

Potrivit relatării sale, Nègre ar fi pregătit cafeaua într-un colț al sălii de întâlniri. Ulterior, i-ar fi propus să continue discuția în exterior.

La scurt timp, de Vos a început să simtă nevoia de a merge la toaletă și a cerut să se întoarcă deoarece îi era frig. În schimb, a relatat că Nègre ar fi traversat strada în direcția opusă, spre malul Senei.

Apoi, conform declarațiilor sale: „S-a uitat în ochii mei și a spus: ‘Trebuie să faci pipi?’ Era ca un adult care vorbește cu un copil. Mi s-a părut bizar, așa că i-am răspuns destul de rece.”

Ea a adăugat că acesta ar fi indicat un spațiu de depozitare de sub un pod ca posibil loc unde să urineze, dar ea a refuzat, explicând că „un semnal de alarmă” îi spunea că situația nu era în regulă.

Ajunsă într-o zonă cu mai multe localuri, Anaïs de Vos a intrat într-o cafenea cu toalete la etaj. În momentul în care a văzut ușa toaletei, a relatat că a început să-și ude hainele, însă a putut să se usuce ulterior.

Pe drumul spre casă cu trenul, a simțit că „îi este foarte rău și că ar putea leșina”.

Ea spune că nu a fost surprinsă să fie contactată în 2019 de poliție:

„Am crezut mereu că ceva era ciudat,” a afirmat. A adăugat: „Sistemul de justiție a durat prea mult … Pentru noi, se simte ca o a doua victimizare.”

Émilie, care folosește un pseudonim la recomandarea avocatului, era stabilită profesional în domeniul artelor în 2017, când a început să caute un nou loc de muncă.

A fost contactată pe LinkedIn de Christian Nègre și invitată la sediul regional al ministerului culturii din Strasbourg.

Ea a declarat că acesta i-a oferit ceai și a ieșit singur din încăpere pentru a-l prepara. Interviul s-ar fi mutat apoi în apropierea râului și în zona catedralei, durând aproximativ două ore.

Potrivit relatării, în tot acest timp, starea ei fizică s-a deteriorat.

„Voiam să merg la toaletă, dar el a spus: ‘Nu sunt toalete aici. Hai să continuăm.’ Mergea foarte, foarte încet, oprindu-se să pună întrebări. Mă simțeam amețită; am crezut că aș putea leșina,” a spus Émilie.

După întoarcerea la birou, a fost condusă imediat către o toaletă privată în imediata apropiere a biroului lui Nègre. „S-a simțit foarte ciudat,” a declarat ea.

În 2019, Émilie a descoperit un material media referitor la anchetă și a făcut legătura cu propria experiență:

„Deodată, totul avea sens, dar a fost un șoc imens,” a explicat ea. Ulterior a depus o plângere la poliție. A părăsit locul de muncă din Strasbourg și ulterior a părăsit și Franța.

Avocata Louise Beriot, care reprezintă mai multe dintre femei, a declarat referitor la presupusele fapte:

„Sub pretextul unei fantezii sexuale, este vorba de putere și dominație asupra corpului femeilor … prin umilire și control.”

Ea a descris ancheta drept una „de o amploare extraordinară”, afirmând că durata investigației ar putea fi considerată, din punct de vedere juridic, o formă de „victimizare secundară”.

Ministerul culturii, printr-un reprezentant, a transmis că este angajat în prevenirea hărțuirii și violenței sexuale și în asigurarea sprijinului pentru persoanele afectate.

Potrivit informațiilor, unele dintre femei au obținut despăgubiri într-un proces civil împotriva statului, fără ca instituția ministerului să fie găsită responsabilă.

Sindicatul CGT din domeniul culturii a solicitat recunoașterea responsabilității ministerului ca angajator și a transmis:

„Există o problemă sistemică, care a permis unui înalt funcționar să acționeze astfel timp de un deceniu.”

Sindicatul a afirmat că și alți angajați ar fi făcut anterior plângeri împotriva lui Nègre, inclusiv acuzații conform cărora acesta ar fi fotografiat picioarele unor femei în timpul ședințelor.

În 2019, Christian Nègre a fost îndepărtat din minister și din funcția publică, fiind pus sub anchetă formală pentru acuzații ce acoperă o gamă variată, de la administrare de substanțe la agresiune sexuală.

Avocata sa, Vanessa Stein, a transmis că el nu va comenta în timp ce investigația este în desfășurare. În așteptarea procesului, Nègre a putut continua să lucreze în sectorul privat.

Mai multe femei au subliniat că durata mare a procedurilor le afectează.

„Șase ani mai târziu, încă așteptăm un proces, ceea ce este uluitor,” a spus Émilie.

„Procesul de justiție aduce mai multă traumă decât vindecare.”

Pentru unele dintre femei, consecințele au fost pe termen lung, atât fizic, cât și psihologic.

Sylvie Delezenne a relatat că a suferit de tulburări de somn, izbucniri de furie și dificultăți în a-și relua cariera.

„Nu am mai căutat de lucru; am crezut că sunt inutilă,” a spus ea. În prezent, lucrează în marketing pentru un salon de coafură și a declarat: „Prioritatea mea este ca așa ceva să nu se mai întâmple nimănui.”

Cazul este analizat în contextul mai amplu al fenomenului cunoscut în Franța sub numele de „soumission chimique” – situații în care substanțe sunt administrate fără consimțământ pentru a provoca incapacitate sau pierderea controlului.

În ultimii ani, fenomenul a atras atenție majoră, în special după procesul Pelicot, în care zeci de bărbați au fost condamnați pentru viol asupra lui Gisèle Pelicot, drogată fără știrea sa de fostul ei soț.

Ancheta actuală readuce în discuție modul în care astfel de infracțiuni pot fi investigate în medii profesionale și durata procedurilor judiciare, pe fondul revendicărilor victimelor privind accelerarea proceselor.

Cazul continuă să fie analizat de un judecător de instrucție, iar persoanele implicate așteaptă stabilirea unui termen de judecată.

Având în vedere numărul ridicat de plângeri și anul în care acuzațiile au ieșit la iveală, cazul este considerat de avocați unul dintre cele mai ample din Franța în domeniul presupusei „supuneri chimice”.

Pentru multe dintre femeile implicate, finalizarea procesului reprezintă nu doar un pas juridic, ci și unul important pentru a-și recăpăta sentimentul de siguranță și control asupra propriei vieți.