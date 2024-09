International Cazul Gisele Pelicot. Unul dintre abuzatorii franțuzoaicei: Sunt vinovat de viol







Cazul Gisele Pelicot a șocat întreaga lume. Pe parcursul unui deceniu, o femeie din Franța a fost violată de 50 de bărbați, după ce a fost sedată de fostul ei soț. Mai mult, acesta îi căuta pe violatori, apelând la rețelele de socializare. Recent, încă unul dintre cei 50 de bărbați și-a recunoscut fapta.

Cazul Gisele Pelicot. Unul dintre violatori, vânzător într-un supermarket

Franțuzoaica a fost drogată de soţul ei și supusă ororilor sexuale. Fără să își dea acordul, femeia a avut relații intime cu 50 de bărbați. Recent, încă un violator și-a recunoscut fapta și a acceptat acuzațiile aduse de anchetatori.

În vârstă de 44 de ani, Lionel R este angajat într-un supermarket din Franța. Bărbatul are trei copii și se află pe lista zecilor de violatori ai franțuzoaicei Gisele Pelicot.

Și-a recunoscut fapta

Dominique Pelicot a recunoscut că și-a adus fosta parteneră până la starea de „comă profundă”. Astfel, acesta i-a administrat droguri și a invitat diverși bărbați să o violeze. Abuzatorii erau găsiți prin intermediul online-ului. În fața anchetatorilor, Gisèle Pelicot a precizat că nu şi-a dat consimţământul pentru actele sexuale.

Mai mult, franțuzoaica a cerut ca procesul să fie făcut cunoscut. În calitate de victimă, aceasta a vrut să tragă un semnal de alarmă privind

utilizarea drogurilor și comiterea de violuri şi abuzuri sexuale.

Cazul Gisele Pelicot. Ce a spus în fața instanței

Lionel R a întreținut relații intime cu victima în anul 2018. În instanță, acesta și-a recunoscut fapta.

„Din moment ce nu am obţinut niciodată consimţământul doamnei Pélicot, nu am de ales decât să accept faptele. Îmi pare rău, nu pot decât să-mi imaginez coşmarul prin care aţi trecut ... şi eu fac parte din acest coşmar. Ştiu că scuzele mele nu vor schimba ceea ce s-a întâmplat, dar am vrut să vă spun asta. Dacă aş fi ştiut că ea nu era conştientă, nu m-aş fi dus acolo”, a declarat acesta.

În plus, acesta și-a exprimat regretul și a acceptat toate acuzațiile aduse de apărătorii victimei.

„Nu am vorbit cu ea, aşa că nu am putut obţine consimţământul ei. Mă simt vinovat pentru ceea ce am făcut. Sunt vinovat de viol”, a spus bărbatul.