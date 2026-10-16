Franța și Germania au convenit asupra unui compromis pentru protejarea industriei auto europene, care prevede reducerea emisiilor de CO₂ ale producătorilor cu 90% până în 2035 și compensarea diferenței prin alte măsuri. Acordul provizoriu a fost negociat în marja summitului UE de la Bruxelles, la 16 octombrie 2026.

Berlinul acceptă reguli mai stricte privind utilizarea componentelor fabricate în Europa, într-o negociere care urmărește atât competitivitatea industriei, cât și obiectivele climatice ale Uniunii Europene.

Înțelegerea are nevoie de o ultimă aprobare din partea Partidului Social Democrat (SPD), partener în coaliția guvernamentală germană condusă de Friedrich Merz.

Potrivit documentului consultat de AFP, Franța a acceptat concesii suplimentare în privința reducerii emisiilor generate de autoturisme până în 2035, o solicitare susținută de Germania pentru protejarea industriei sale auto.

Compromisul prevede reducerea emisiilor de CO₂ cu 90%, urmând ca restul de 10% să fie compensat prin mecanisme alternative. Printre soluțiile invocate se numără utilizarea tot mai mare a combustibililor regenerabili, inclusiv a biocarburanților.

Abordarea diferă de propunerea inițială a Comisiei Europene, care urmărea impunerea unor cerințe mai stricte pentru reducerea emisiilor. Prin această concesie, Parisul acceptă o flexibilitate mai mare pentru constructorii auto, într-un moment în care aceștia se confruntă cu presiuni economice și cu transformarea accelerată a pieței.

Acordul prevede și modificări ale măsurilor privind electrificarea flotelor auto ale companiilor. Propunerea europeană ar urma să permită includerea anumitor vehicule cu motoare cu combustie internă, dacă acestea respectă criterii privind nivelul emisiilor.

În plus, mecanismul de „supercreditare”, conceput pentru a stimula dezvoltarea și comercializarea mașinilor electrice mici și mai accesibile, ar urma să fie extins și la modelele electrice de dimensiuni mai mari.

În schimbul flexibilității privind emisiile, Germania acceptă o definiție mai restrictivă a principiului „Made in Europe”, care ar urma să fie aplicat industriei auto începând din 2028.

Conform compromisului, companiile care beneficiază de fonduri publice ar putea fi obligate să utilizeze componente și piese fabricate în Uniunea Europeană sau în anumite state partenere apropiate.

Lista partenerilor vizați ar include Regatul Unit, Norvegia și Elveția. Astfel, principiul preferinței europene ar urma să se concentreze asupra producției din UE și dintr-un grup limitat de țări partenere, în loc să permită o deschidere mai largă către numeroase piețe externe.

Până acum, Berlinul a susținut o abordare mai extinsă, denumită „Made with Europe”, care permitea includerea unui număr mai mare de state. Acceptarea unor criterii mai stricte reprezintă o concesie importantă în negocierile cu Franța.

Londra a salutat includerea Regatului Unit în această formulă, considerând acordul o veste favorabilă pentru industria auto britanică. Decizia are loc înaintea summitului UE–Marea Britanie programat pentru 20 noiembrie, la Bruxelles.

Franța și Germania susțin că înțelegerea reprezintă o abordare echilibrată între obiectivele de decarbonizare ale Europei și realitățile economice ale pieței auto.

Pentru constructorii europeni, modificarea regulilor privind emisiile ar putea oferi mai multă flexibilitate în gestionarea tranziției tehnologice. În paralel, preferința pentru componente produse în Europa urmărește să consolideze lanțurile de aprovizionare regionale și să susțină producția industrială în interiorul UE.

Miza este importantă pentru un sector care trebuie să investească simultan în electrificare, reducerea emisiilor și adaptarea la concurența internațională. Noile reguli ar putea influența atât strategiile de producție ale constructorilor, cât și deciziile privind furnizorii și investițiile industriale.

Totuși, acordul dintre Paris și Berlin nu înseamnă că regulile au fost adoptate definitiv. Documentele europene trebuie să parcurgă în continuare procedura de negociere dintre statele membre și Parlamentul European.

Producătorii auto europeni, reprezentați de Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), au cerut accelerarea negocierilor privind pachetul legislativ și și-au exprimat speranța că acesta va fi adoptat la începutul anului 2027.

În schimb, organizațiile de mediu critică în mod regulat relaxarea cerințelor pentru industria auto, avertizând că excepțiile acordate vehiculelor cu motoare termice pot încetini reducerea emisiilor din transporturi.

Concluzie: Compromisul franco-german încearcă să combine protejarea industriei auto europene cu menținerea obiectivelor climatice ale UE. Reducerea emisiilor cu 90% până în 2035 și introducerea unor criterii mai stricte privind originea componentelor sunt elementele centrale ale acordului, însă forma finală va depinde de negocierile și aprobările europene.