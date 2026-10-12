Ascensiunea partidelor de extremă dreapta și de stânga radicală în Germania ar putea afecta atractivitatea țării pentru investitorii străini și perspectivele economice, a avertizat Christian Sewing, directorul general al Deutsche Bank, citat de Reuters. Șeful celei mai mari bănci germane consideră că rezultatele alegerilor regionale și propunerile economice ale unor formațiuni politice transmit semnale care pot influența deciziile mediului de afaceri internațional.

Într-un interviu acordat publicației Bild, Sewing a declarat că succesul partidelor aflate la extremele spectrului politic reprezintă un risc important pentru capacitatea Germaniei de a atrage investiții.

„Acest lucru reprezintă un risc semnificativ pentru Germania și nu trebuie minimalizat”, a afirmat directorul Deutsche Bank.

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD), care susține restricționarea imigrației și repatrierea solicitanților de azil, a înregistrat luna trecută unele dintre cele mai bune rezultate electorale din istoria sa, în două landuri din estul țării.

În Saxonia-Anhalt, formațiunea s-a apropiat de majoritatea absolută în parlamentul regional. Două săptămâni mai târziu, AfD s-a clasat pe primul loc la alegerile din Mecklenburg-Pomerania Occidentală.

În anumite regiuni, serviciile de securitate germane clasifică AfD drept extremist. Partidul a fost criticat și de economiști, care au avertizat că politicile și climatul politic asociate formațiunii ar putea descuraja atât venirea lucrătorilor calificați, cât și investițiile străine.

Christian Sewing consideră că rezultatele electorale din landurile estice pot influența percepția investitorilor asupra întregii economii germane, chiar dacă scrutinurile au loc la nivel regional.

„Nu te poți aștepta ca un investitor străin să facă imediat distincția între un guvern regional și Germania în ansamblu. Situația este percepută ca reprezentativă pentru întreaga Germanie și cred că, din perspectiva unui investitor, acest lucru este de înțeles”, a explicat șeful Deutsche Bank.

Avertismentul lui Sewing vizează și evoluțiile politice din Berlin, unde Partidul Stângii (Die Linke) a obținut cea mai importantă victorie electorală a sa la scrutinul pentru administrația capitalei.

Formațiunea a promovat măsuri radicale pentru reducerea costurilor locuințelor, într-un context marcat de creșterea puternică a chiriilor și a prețurilor proprietăților imobiliare.

Printre propunerile Die Linke se numără exproprierea proprietăților rezidențiale deținute de marile companii imobiliare, măsură prezentată de partid ca soluție pentru limitarea costurilor locuirii.

Directorul Deutsche Bank a avertizat că atât rezultatele AfD din estul țării, cât și propunerile economice ale stângii radicale pot afecta încrederea mediului de afaceri.

„Fie că vorbim despre Saxonia-Anhalt și AfD, fie despre ceea ce se întâmplă aici, la Berlin, aceste evoluții nu sunt deloc favorabile creșterii economice și nici investițiilor”, a declarat Sewing.

În opinia directorului Deutsche Bank, răspunsul autorităților la ascensiunea formațiunilor radicale trebuie să includă continuarea reformelor menite să relanseze economia germană și să îi îmbunătățească competitivitatea.

Sewing a cerut guvernului condus de cancelarul Friedrich Merz să mențină direcția reformelor economice, în condițiile în care evoluțiile politice pot influența percepția investitorilor internaționali asupra Germaniei.

„Acesta este singurul răspuns pe care îl avem în fața extremiștilor de dreapta și de stânga din această țară”, a afirmat șeful Deutsche Bank.