Diferențele dintre pensiile românilor rămân semnificative în 2026, iar datele Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) arată discrepanțe importante între județe. În timp ce unii pensionari încasează lunar peste 4.000 de lei, în alte zone ale țării pensia medie abia depășește 2.200 de lei.

În iulie 2026, pensia medie la nivel național a ajuns la 2.821 de lei. Prin comparație, pensia medie a beneficiarilor de pensii speciale a fost de 25.682 de lei.

Potrivit datelor CNPP, Sectorul 1 al Capitalei ocupă primul loc în clasamentul veniturilor medii din pensii, cu 4.140 de lei lunar. La nivelul întregului București, pensia medie depășește 3.570 de lei.

Hunedoara se află pe locul al doilea, cu o pensie medie de 3.494 de lei, urmată de Brașov, unde seniorii primesc în medie 3.330 de lei pe lună. Gorjul completează primele poziții ale clasamentului, cu o valoare medie de 3.312 lei.

La celălalt capăt al clasamentului se află județul Botoșani, unde pensia medie este de numai 2.229 de lei. Vrancea ocupă următoarea poziție, cu 2.275 de lei, iar Vaslui se află printre județele cu cele mai mici venituri din pensii, cu o medie de 2.283 de lei.

Diferența dintre Sectorul 1 și județul Botoșani ajunge astfel la aproape 2.000 de lei lunar.

Discrepanțele dintre pensiile medii reflectă, în parte, diferențele economice dintre regiuni. În București și în marile centre industriale, salariile mai ridicate din perioada activă au contribuit la acumularea unor drepturi de pensie mai mari.

În schimb, în județele unde veniturile salariale au fost mai reduse, pensiile sunt, în general, mai mici. Durata contribuțiilor, veniturile obținute de-a lungul carierei și structura economiei locale influențează nivelul veniturilor pe care pensionarii le primesc în prezent.