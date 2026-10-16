Sean „Diddy” Combs a fost mutat vineri, 16 octombrie, din penitenciarul federal FCI Fort Dix, din New Jersey, la o altă unitate de detenție din Statele Unite. Transferul are loc la câteva zile după ce rapperul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, în urma unei răni la cap, potrivit Variety.

Artistul, în vârstă de 56 de ani, execută o pedeapsă de 50 de luni de închisoare. Potrivit publicației Variety, acesta a fost transferat la FCI Allenwood Low, un penitenciar federal de minimă securitate din Allenwood, Pennsylvania.

Mutarea a fost confirmată atât de reprezentanții lui Combs, cât și de Biroul Federal al Penitenciarelor din SUA.

„Putem confirma că Sean Combs a fost transferat la FCI Allenwood Low vineri, 16 octombrie 2026”, a transmis un purtător de cuvânt al instituției.

Autoritățile americane nu au oferit detalii despre motivele transferului, invocând aspecte legate de confidențialitatea și securitatea persoanelor aflate în detenție.

Mutarea rapperului vine după ce acesta a fost transportat sâmbătă la spital pentru tratarea unei răni care, potrivit informațiilor apărute în presă, nu îi punea viața în pericol. Combs s-a întors în aceeași zi la penitenciarul FCI Fort Dix.

Unele relatări din presa americană au asociat incidentul cu o presupusă altercație petrecută în închisoare. Biroul Federal al Penitenciarelor a negat însă această versiune, iar circumstanțele în care rapperul a fost rănit nu au fost clarificate oficial.

Echipa lui Combs a salutat transferul și a transmis că apreciază atenția acordată siguranței artistului și a celorlalte persoane implicate.

Reprezentanții săi au subliniat că mutarea s-a făcut între două unități cu regim redus de securitate. Totuși, aceștia nu au susținut că ar cunoaște motivul oficial al deciziei luate de autorități.

Detenția la FCI Fort Dix a fost marcată și de alte controverse. La sfârșitul lunii septembrie, NBC News a relatat că rapperul ar fi avut acces la telefoane mobile introduse ilegal în penitenciar și că ar fi beneficiat inclusiv de alcool de contrabandă în weekend.

În urma acestor relatări, Combs ar fi fost sancționat pentru comportament perturbator și ar fi pierdut 41 de zile din reducerea pedepsei acordată pentru bună purtare, potrivit sursei.

Consecința ar fi modificarea datei estimate pentru eliberare, din ianuarie până în martie 2028. Nu este clar dacă transferul la noul penitenciar va influența în vreun fel situația sa disciplinară sau perioada rămasă de executat.

Sean „Diddy” Combs a fost condamnat în octombrie 2025 la 50 de luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat pentru două capete de acuzare referitoare la transportarea unor persoane în scopul practicării prostituției.

Problemele juridice ale artistului au continuat și după încarcerare. Cu aproximativ o săptămână înainte de transfer, o instanță i-a impus să achite companiei NBCUniversal aproximativ 477.700 de dolari pentru cheltuieli juridice, după ce a pierdut procesul de defăimare în valoare de 100 de milioane de dolari intentat în legătură cu documentarul „Diddy: The Making of a Bad Boy”.

FCI Allenwood Low, unitatea în care a fost transferat cunoscutul rapper, este un penitenciar federal de minimă securitate situat în Pennsylvania.

Până în prezent, autoritățile americane nu au anunțat dacă mutarea este temporară sau dacă Sean Combs își va executa acolo restul pedepsei. De asemenea, nu au oferit o explicație oficială care să stabilească o legătură între transfer și incidentul medical petrecut cu câteva zile înainte.