O criză alimentară globală riscă să se agraveze în următoarele luni, pe fondul creșterii prețurilor la energie, combustibili și îngrășăminte. Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD), agenție specializată a ONU, avertizează că unele alimente s-ar putea scumpi în continuare în următoarele șase până la nouă luni, iar cele mai afectate vor fi persoanele cu venituri reduse.

Potrivit datelor IFAD, prețurile produselor agricole la nivel mondial au crescut cu 13% în trimestrul al treilea al anului. Evoluția este legată, printre altele, de majorarea costurilor energiei, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, care a dus la scumpirea combustibililor și a îngrășămintelor utilizate în agricultură.

Președintele IFAD, Alvaro Lario, estimează că presiunile asupra prețurilor vor continua și în perioada următoare. Acesta a atras atenția că scumpirile vor afecta în special populațiile care au deja dificultăți în a-și asigura o alimentație sănătoasă.

„În următoarele șase până la nouă luni, vom asista la creșteri continue ale prețurilor alimentelor, dar aș spune chiar și la o inflație în ceea ce privește alimentele, ceea ce va afecta în special populațiile care, de fapt, își permit cel mai puțin acest lucru”, a declarat marți președintele IFAD, Alvaro Lario, într-un interviu acordat AFP.

Aproape o treime din populația lumii nu își permite o alimentație sănătoasă, potrivit datelor prezentate de oficial. Creșterea prețurilor la leguminoase, legume și carne reduce și mai mult posibilitatea familiilor vulnerabile de a cumpăra produse nutritive.

„Așadar, cred că prețul unei alimentații sănătoase, ceea ce înseamnă o creștere a prețurilor la leguminoase, legume și carne, are un impact major asupra a ceea ce oamenii își pot permite să consume”, a explicat oficialul.

Insecuritatea alimentară afectează aproximativ 260 de milioane de persoane la nivel mondial, conform cifrelor ONU menționate în relatare. În țările în curs de dezvoltare, unde hrana ocupă o parte importantă din bugetele gospodăriilor, chiar și majorările moderate pot reduce accesul familiilor la produse de bază.

Alvaro Lario a făcut aceste declarații la Bangkok, în marja reuniunilor Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale.

Scumpirea combustibililor și a îngrășămintelor pune presiune și asupra agricultorilor, care trebuie să plătească mai mult pentru lucrările agricole și pentru obținerea recoltelor. Costurile suplimentare pot ajunge, în cele din urmă, să se reflecte în prețurile plătite de consumatori.

Potrivit IFAD, micii fermieri asigură aproximativ o treime din producția alimentară mondială. În numeroase țări în curs de dezvoltare, contribuția lor ajunge până la 70%, ceea ce face ca dificultățile cu care se confruntă să aibă efecte importante asupra aprovizionării cu alimente.

Pe termen scurt, guvernele pot limita o parte din presiunea asupra agricultorilor prin subvenții pentru combustibili și îngrășăminte. Totuși, aceste măsuri nu sunt suficiente pentru a proteja agricultura de șocurile economice și geopolitice care s-ar putea repeta.

„Lecția importantă este că aceste șocuri vor continua în timp. Așadar, cea mai importantă lecție este că, de fapt, ar trebui să ne consolidăm reziliența pentru următorii trei până la cinci ani”, a declarat președintele IFAD.

Oficialul susține că statele trebuie să diversifice culturile și lanțurile valorice și să își consolideze capacitatea de a asigura necesarul de alimente. În opinia sa, securitatea alimentară capătă o importanță strategică tot mai mare pentru guverne.

„Securitatea alimentară devine acum, în multe țări, o chestiune de securitate națională”, a adăugat Lario.

Statele din Grupul celor Șapte (G7) s-au angajat să mobilizeze 2,5 miliarde de dolari pentru sprijinirea țărilor expuse riscului de insecuritate alimentară. Ajutorul vizează, printre altele, îngrășămintele, într-un moment în care creșterea prețurilor la energie și la materiile prime agricole afectează producția și aprovizionarea.

Fondurile ar urma să contribuie la limitarea efectelor scumpirilor asupra statelor vulnerabile. Cu toate acestea, președintele IFAD consideră că intervențiile urgente trebuie completate de investiții pe termen lung, astfel încât agricultura să poată face față mai bine viitoarelor crize.

Diversificarea producției și consolidarea sistemelor agricole sunt esențiale pentru reducerea dependenței de anumite resurse și pentru menținerea accesului populației la hrană.

Pe lângă scumpirea energiei și a îngrășămintelor, schimbările climatice sporesc presiunea asupra agriculturii, în special asupra micilor fermieri. Accesul la apă și menținerea sănătății solului sunt esențiale pentru obținerea recoltelor, însă ambele sunt afectate de modificările condițiilor climatice.

Potrivit lui Alvaro Lario, micii agricultori au primit mai puțin de 1% din finanțarea globală destinată combaterii schimbărilor climatice. Oficialul consideră că sunt necesare investiții mai mari pentru adaptarea agriculturii la noile condiții și pentru sprijinirea comunităților vulnerabile.

Consolidarea rezilienței sistemelor agricole, diversificarea culturilor și îmbunătățirea accesului fermierilor la resurse ar putea reduce efectele viitoarelor șocuri economice și climatice.