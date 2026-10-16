Guvernul Niculescu, în chinurile facerii

După cinci luni fără guvern și trei tentative eșuate, România ajunge la a patra încercare. Luca Niculescu propune un cabinet cu miniștri PSD și tehnocrați, votat de PNL din opoziție și respins de USR, AUR și S.O.S. Votul din Parlament decide dacă intrăm în iarnă cu un guvern sau cu alegeri anticipate.

În paralel, relația dintre Washington și Kiev trece printr-o nouă criză, după acordul lui Trump cu Moscova pe motorină. Ce înseamnă asta pentru Ucraina, pentru Europa și pentru România. 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.