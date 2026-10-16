Un accident produs joi seară, în zona terminalului Eurotunel din Coquelles, în apropiere de Calais, nordul Franței, s-a soldat cu 19 persoane rănite, după ce un microbuz care transporta șoferi de camioane a intrat în coliziune cu un tren navetă destinat transportului de vehicule prin Tunelul Mânecii, potrivit Euronews.

Potrivit autorităților locale, două persoane au fost transportate la spital cu răni grave, însă care nu le pun viața în pericol. Alte 17 persoane au suferit răni ușoare. Printre victime se numără și șoferul microbuzului, angajat al Eurotunnel.

Prefectura departamentului Pas-de-Calais a precizat că, la acest moment, nu au fost raportate decese și că nicio viață nu este în pericol.

Microbuzul se îndrepta spre intrarea în tunel, unde urma să se îmbarce pe unul dintre trenurile navetă Le Shuttle, când a deviat de la traseu și a lovit lateral trenul care transporta vehicule. Autoritățile au confirmat că microbuzul nu s-a răsturnat.

Victimele sunt bărbați de naționalități diferite, au precizat reprezentanții autorităților locale. Subprefectul din Calais, Agathe Cury, a anunțat deschiderea unei anchete judiciare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Potrivit acesteia, este primul incident de acest fel înregistrat pe o platformă de încărcare a Eurotunelului.

Aproximativ 200 de membri ai serviciilor de intervenție au fost mobilizați la locul accidentului. Operațiunea a implicat echipaje de ambulanță, elicoptere și polițiști.

Circulația trenurilor navetă care transportă vehicule prin tunel a fost suspendată timp de aproximativ 90 de minute, fiind reluată treptat în cursul serii. Serviciile de pasageri Eurostar și transporturile feroviare de marfă nu au fost afectate.

Tunelul Canalului Mânecii, inaugurat în 1994, asigură legătura feroviară dintre Franța și Regatul Unit. Anul trecut, prin această infrastructură au fost transportate 3,4 milioane de vehicule, alături de milioane de pasageri ai trenurilor Eurostar.