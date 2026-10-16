Politica

Reacția piețelor financiare după intrarea PSD la guvernare. Ce spune Mihai Fifor despre finalul politicilor de austeritate

Reacția piețelor financiare după intrarea PSD la guvernare. Ce spune Mihai Fifor despre finalul politicilor de austeritatesursa: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Mihai Fifor, președintele organizației județene PSD Arad, spune într-un mesaj pe Facebook că formațiunea sa a condiționat intrarea la guvernare de o revizuire fundamentală a politicilor economice naționale. Liderul social-democrat subliniază că prioritățile partidului au fost deja integrate în noul program de guvernare și lansează critici la adresa măsurilor adoptate de Ilie Bolojan în ultimele luni, susținând că România trebuie să abandoneze modelul austerității continue.

Reacția piețelor financiare după intrarea PSD la guvernare. Ce spune Mihai Fifor despre finalul politicilor de austeritate

Într-un mesaj transmis pe rețelele de socializare, deputatul social-democrat arată că obiectivul principal al formațiunii a fost schimbarea viziunii economice a țării, depășind simpla reconfigurare a cabinetului guvernamental.

„PSD a cerut o schimbare de fond a politicilor economice, nu doar o schimbare de guvern. O schimbare de direcție”, a transmis acesta.

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan / sursa foto: Facebook

Măsurile sociale și prioritățile din noul program

Conform declarațiilor făcute de Mihai Fifor, pachetul de măsuri negociat și impus de social-democrați include indexarea pensiilor, eliminarea plății CASS pentru mame și veterani, dar și un sprijin direct acordat categoriilor vulnerabile. Totodată, programul vizează stimularea mediului de afaceri și deblocarea investițiilor publice.

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„Nu am negociat funcții, ci măsuri. Nu am urmărit o formulă de putere, ci asumarea unei alte direcții economice”, susține liderul social-democrat.

Critici la adresa politicilor promovate de Ilie Bolojan

Liderul PSD Arad dezaprobă modul în care s-a desfășurat administrarea economică în perioada recentă, acuzându-l pe Ilie Bolojan de promovarea unor măsuri restrictive care au dus la creșterea taxelor, blocarea veniturilor populației și scăderea consumului.

„Austeritatea nu poate constitui, la nesfârșit, singurul răspuns la dezechilibrele bugetare”, afirma acesta, argumentând că astfel de abordări afectează capacitatea de cumpărare a cetățenilor, performanța companiilor și perspectivele de dezvoltare economică.

În perspectiva social-democraților, echilibrarea finanțelor publice trebuie obținută prin dezvoltarea investițiilor și crearea de valoare adăugată, „nu prin transferarea permanentă a costurilor asupra populației”.

Semnalele piețelor financiare și leul românesc

Mihai Fifor punctează că decizia partidului de a intra la guvernare a generat o reacție favorabilă pe piețele financiare. Conform datelor prezentate de acesta, Bursa a înregistrat o creștere de aproximativ 2% pe fondul dublării volumului tranzacțiilor, în timp ce randamentele titlurilor de stat pe zece ani au scăzut de la 7,7% spre 7,1%. De asemenea, s-a observat o tendință de apreciere a monedei naționale.

Provocările aplicării noului program

Social-democratul atrage atenția că scrierea acestor priorități în documentul oficial este doar un prim pas, examenul real fiind punerea lor în practică.

„Responsabilitatea guvernării înseamnă aplicarea lor, cu rezultate concrete pentru economie și pentru nivelul de trai al românilor”, a precizat el.

Mihai Fifor a concluzionat spunând că statul român nu mai are spațiu pentru decizii greșite și trebuie să facă diferența între reformă și scăderea nivelului de trai.

„Schimbarea de direcție are acum un fundament programatic. Urmează proba guvernării: transformarea angajamentelor în rezultate”, a conchis Mihai Fifor.

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