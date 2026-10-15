Guvernul condus de Luca Niculescu pregătește o reformă de amploare în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Potrivit programului oficial de guvernare stabilit pentru perioada 2026–2028, instituția care urmează să fie preluată de social-democratul Marian Neacșu va trece prin modificări profunde ale structurilor teritoriale, redefinirea atribuțiilor operative și introducerea unor noi mecanisme pentru evaluarea și promovarea cadrelor.

Portofoliul Ministerului Afacerilor Interne revine PSD în structura de guvernare negociată de premierul desemnat. Marian Neacșu, propunerea social-democraților atât pentru conducerea MAI, cât și pentru funcția de vicepremier, va gestiona redesenarea hărții de distribuire a personalului în teren și modificarea criteriilor de carieră din sistem. Nominalizarea vine pe fondul unui trecut juridic intens dezbătut, Marian Neacșu având la activ o decizie definitivă emisă de Înalta Curte de Casație și Justiție pe 22 februarie 2016, prin care a fost condamnat la șase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce și-a angajat fiica la propriul birou parlamentar în perioada în care deținea calitatea de deputat.

Documentul programatic stabilește adoptarea unei Strategii Naționale pentru Siguranță Internă aplicabile pentru intervalul 2027–2031. Aceasta va defini liniile directoare privind organizarea, alocarea resurselor bugetare și investițiile necesare pentru toate unitățile subordonate ministerului. Elementul central îl constituie reorganizarea teritorială pentru Poliția Română, Jandarmeria Română și Poliția de Frontieră.

Modificările structurale vor fi realizate în baza unor analize de risc actualizate în fiecare an, care vor dicta modul de repartizare a resurselor umane și materiale. Reprezentanții Executivului susțin că aceste reconfigurări nu vor duce la reducerea efectivelor operative în zonele rurale sau în localitățile de dimensiuni mici.

Aparatul central al ministerului va fi supus unui audit funcțional pentru reducerea birocrației. Planul include crearea unor centre de servicii comune și redirijarea resurselor logistice și umane către structurile operative, scopul fiind prezența unui număr mai mare de angajați în activitățile de teren. Programul oficial nu avansează cifre exacte privind numărul de posturi ce urmează a fi eliminate sau transferate și nu precizează dacă se va ajunge la o comasare a inspectoratelor județene.

În ceea ce privește activitatea zilnică a forțelor de ordine, este prevăzută o delimitare clară a responsabilităților pentru a evita suprapunerile de competență între Poliția Română și Jandarmerie. Poliția locală va fi integrată din punct de vedere funcțional în sistemul național de ordine publică, pe baza unor proceduri stabilite de comun acord cu autoritățile publice locale. Pentru Jandarmerie se urmărește extinderea utilizării echipamentelor tehnice de securitate în paza obiectivelor, măsură menită să elibereze personal care să poată fi redirecționat către misiuni de menținere a ordinii publice.

Reforma acoperă și sectorul Poliției Rutiere. Printre cele mai importante noutăți se numără introducerea sistemului de verificare a vitezei medii de deplasare, alături de extinderea rețelei automatizate e-SIGUR. Spre deosebire de radarele clasice care măsoară viteza într-un singur punct, noul mecanism determină viteza medie cu care un autovehicul parcurge un sector de drum delimitat.

Legislația va fi adaptată pentru a permite procesarea automată a abaterilor din trafic, inclusiv prin preluarea semnalărilor transmise de administratorii de drumuri sau de ceilalți participanți la trafic. De asemenea, va fi implementat un sistem digitalizat pentru comunicarea directă și electronică între reprezentanții Poliției Rutiere și conducătorii auto.

Evoluția în carieră a cadrelor din poliție va suferi modificări importante. Avansarea va depinde în mod direct de performanțele profesionale obținute și mai puțin de vechimea acumulată în sistem, iar ocuparea posturilor de conducere se va face exclusiv prin concurs.

Până în anul 2027 este planificată modernizarea centrelor de formare și reformarea Academiei de Poliție, prin introducerea modulelor de învățare online și crearea unor centre de excelență. În paralel, pentru funcțiile care prezintă riscuri ridicate de vulnerabilitate, cum sunt cele din domeniul combaterii criminalității organizate, al structurilor antidrog și din Poliția de Frontieră, vor fi introduse verificări periodice de integritate. Pentru activitățile operative se va extinde folosirea camerelor video de tip body-cam, fiind stabilite reguli unice pentru gestionarea înregistrărilor.

Măsurile prevăd integrarea instrumentelor digitale avansate în munca de cercetare și investigare. Tehnologiile bazate pe inteligență artificială vor fi folosite pentru analiza volumelor mari de date și pentru eficientizarea activităților administrative, cu respectarea normelor europene privind protecția datelor și menținerea deciziei finale în sarcina factorului uman.

Departamentele de criminalistică digitală vor primi dotări suplimentare pentru investigarea infracțiunilor informatice, cu accent pe combaterea fraudelor din mediul online, a traficului de persoane și a rețelelor de crimă organizată.

Pentru populație, programul propune digitalizarea documentelor personale, inclusiv posibilitatea emiterii permisului de conducere în format electronic, precum și simplificarea pașilor necesari pentru obținerea pașapoartelor, a cazierului judiciar sau pentru înmatricularea vehiculelor. Obiectivul declarat este creșterea cu 50% a serviciilor publice furnizate online de MAI și dublarea numărului de utilizatori ai platformelor digitale până în anul 2028.

Sectorul situațiilor de urgență va fi supus, la rândul său, unor reconfigurări administrative. Planul vizat cuprinde reorganizarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență și a Inspectoratului General de Aviație, precum și o colaborare directă cu Ministerul Sănătății pentru eficientizarea serviciilor județene de ambulanță.

Sunt luate în calcul comasări ale unor structuri județene și ale punctelor de intervenție aeromedicală în entități regionale, reducerea funcțiilor de conducere și menținerea capacității de intervenție operațională la nivelul fiecărui județ. Sistemele de alertare a populației, inclusiv rețeaua RO-ALERT, vor fi unificate într-o singură platformă interconectată cu mecanismele de protecție civilă de la nivel european.

Toate aceste măsuri incluse în programul de guvernare 2026–2028 urmează să fie transpuse în acte normative și aplicate în funcție de alocările bugetare ce vor fi stabilite după instalarea oficială a noului Cabinet.