Sorin Grindeanu a anunțat că PSD a hotărât să facă parte din viitorul Guvern condus de Luca Niculescu. Decizia a fost luată în cadrul Consiliului Național al partidului, după negocierile privind programul de guvernare și împărțirea portofoliilor ministeriale.

Președintele PSD a explicat că participarea la guvernare a fost aprobată după includerea în programul viitorului Cabinet a principalelor solicitări formulate de social-democrați.

”Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj, deoarece priorităţile solicitată de Partidul Social Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu”, a anunțat Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a anunțat că partidul va analiza rezultatele noului Cabinet la șase luni de la preluarea guvernării.

Evaluarea va urmări activitatea Executivului condus de Luca Niculescu, în condițiile în care PSD a stabilit o serie de măsuri pe care le consideră prioritare.

Printre acestea se numără prezentarea situației finanțelor publice, asigurarea fondurilor pentru serviciile esențiale, măsuri economice și modificări privind pensiile și contribuțiile sociale.

Sorin Grindeanu a prezentat zece priorități incluse în programul viitorului Guvern, unele dintre acestea având termene de realizare până la sfârșitul anului. Prima solicitare se referă la prezentarea în Parlament, până la 1 noiembrie 2026, a situației reale a deficitului bugetar și a tuturor datoriilor a căror plată a fost amânată. Informarea trebuie făcută înainte de prezentarea publică a bugetului pentru anul viitor.

PSD cere și semnarea unui memorandum cu reprezentanții mediului de afaceri și ai sindicatelor, prin care să fie asigurată predictibilitatea fiscală în 2027. Documentul ar trebui să stabilească faptul că taxele nu vor fi majorate anul viitor.

O altă condiție privește aprobarea rectificării bugetare până la 1 noiembrie, astfel încât să fie acoperite cheltuielile necesare spitalelor, serviciilor critice și funcționării instituțiilor statului. Social-democrații solicită și verificarea stadiului proiectelor finanțate prin fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat, inclusiv a celor care urmează să fie susținute din fonduri naționale.

Până la 15 noiembrie, PSD cere punerea în aplicare, într-un ritm accelerat, a măsurilor prevăzute în Planul de relansare economică. Totodată, bugetul de stat pentru 2027 ar trebui elaborat până la 1 decembrie 2026, cu respectarea țintelor de deficit și păstrarea unui nivel ridicat al investițiilor.

Alte priorități prezentate de Sorin Grindeanu vizează măsurile sociale și pregătirile pentru sezonul rece. PSD solicită prezentarea soluțiilor prin care Guvernul va asigura necesarul de energie și încălzire pe durata iernii.

Partidul cere și indexarea pensiilor, inclusiv a celor militare, precum și majorarea pensiei minime.

O altă măsură inclusă pe lista social-democraților este eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mame, veterani și persoane cu dizabilități. Ultimul obiectiv se referă la începerea reformei administrative, prin comasarea voluntară a localităților cu cel mult 1.500 de locuitori și reorganizarea unor servicii publice, pentru reducerea cheltuielilor.

În urma ședinței Consiliului Național, Sorin Grindeanu a prezentat și propunerile partidului pentru viitorul Executiv.

1.Viceprim-ministru şi Ministru al Afacerilor Interne- Marian Neacşu

2. Ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale– Florin Barbu

3.Ministrul Sănătăţii- Alexandru Rogobete

4.Ministrul Muncii- Florin Manole

5.Ministrul Economiei- Daniel Zamfir

6.Ministrul Justiţiei- Radu Marinescu

7.Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei- Alexandru Stoica

8.Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii- Ştefan Ovidiu Popa

9.Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor- Natalia Intotero

10. Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene - Mihai Ghigiu

11.Ministrul Apărării Naţionale- Ştefan Radu Oprea