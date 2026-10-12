Pensii mai mari din 2027. Trei variante de majorare, după doi ani fără indexare

Pensii mai mari din 2027. Trei variante de majorare a pensiilor sunt discutate pentru anul 2027, după ce mecanismul de indexare nu a fost aplicat timp de doi ani. Procentul final nu a fost stabilit, urmând să depindă de deciziile noului Guvern și de construcția bugetară pentru 2027. Fosta șefă a Casei Naționale de Pensii Publice, Doina Pârcălabu, a declarat că veniturile actuale nu mai acoperă cheltuielile lunare ale multor pensionari, inclusiv ale celor care încasează sume apropiate de pensia medie.

Cele trei scenarii prezentate de România TV presupun majorări de 5%, 7% sau 10%, însă valorile nu reprezintă o decizie a autorităților.

Pentru a ilustra diferențele dintre variante, în cazul unei pensii de 2.000 de lei, calculele ar arăta astfel:

Scenariu Creștere lunară Pensie rezultată Majorare de 5% 100 lei 2.100 lei Majorare de 7% 140 lei 2.140 lei Majorare de 10% 200 lei 2.200 lei

Sumele sunt exemple matematice, nu estimări oficiale ale pensiilor nete care vor fi plătite în 2027.

Discuția privind o eventuală majorare vine în condițiile în care pensionarii au traversat doi ani fără aplicarea mecanismului anual de indexare.

Fosta președintă a Casei de Pensii a declarat, la România TV, că o creștere a pensiilor este necesară atât pentru recuperarea pierderilor provocate de lipsa indexării, cât și pentru compensarea presiunii exercitate de cheltuielile lunare.

Aceasta a invocat și plata contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru partea din pensie care depășește 3.000 de lei.

„Majorarea pensiilor în 2027 se impune cu necesitate, pentru că, altfel, veniturile pensionarilor, și așa amputate drastic prin neaplicarea legii de doi ani și, mai mult decât atât, prin supunerea la plata contribuțiilor de asigurări de sănătate pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei… Practic, pensionarii sunt în situații-limită. Și aici nu vorbim doar de cei cu pensia minimă. Vorbim și de cei cu pensii în jurul valorilor medii și puțin peste, care sunt în situația de a-și socoti ultimii bănuți pentru achitarea obligațiilor lunare pe care le au, atâta timp cât ei au contribuit ani de zile, în întreaga lor viață activă, astfel încât, la bătrânețe, să aibă un nivel de viață decent.”, a declarat Doina Pârcălabu.

Conform Legii nr. 141/2025, contribuția de sănătate se aplică asupra părții din venitul lunar din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei, nu asupra întregii sume.

Doina Pârcălabu a atras atenția că dificultățile financiare nu sunt întâlnite numai în cazul persoanelor care încasează pensia minimă. Potrivit acesteia, inclusiv pensionarii care au contribuit 35 sau 40 de ani la sistemul public pot întâmpina probleme în acoperirea cheltuielilor obișnuite.

Fosta șefă a Casei de Pensii consideră că valoarea pensiilor trebuie să reflecte atât contribuțiile achitate în perioada activă, cât și evoluția prețurilor și a tarifelor.

„Mai mult decât atât, ne aducem aminte că toate directivele și regulamentele europene privind securitatea socială spun că pensiile trebuie să fie adecvate. Ce înseamnă adecvare? Să aibă legătură cu costul vieții, pe de o parte, și cu contributivitatea, pe de altă parte. Oricum, dacă, din punctul de vedere al contributivității, constatăm că sunt persoane cu 35, 40 și poate chiar mai mulți ani de activitate, acestea se află în situația în care nu pot asigura traiul de zi cu zi. Or, pensiile trebuie să fie actualizate în funcție de ce se întâmplă și în economia reală, în evoluția prețurilor și tarifelor.”, a continuat fosta șefă a Casei de Pensii.

Aceasta a cerut ca viitoarea indexare să țină cont și de sumele pierdute de pensionari prin neaplicarea legii în ultimii doi ani.

„Astfel încât orice discuție și întrebare pusă, dacă se vor majora pensiile în anul 2027, ar trebui să fie urmate de un răspuns categoric: da, pensiile trebuie majorate și, într-un fel, recuperată pierderea pe care au suferit-o pensionarii prin neaplicarea legii de doi ani.”

Legea nr. 141/2025 a menținut valoarea punctului de referință la 81 de lei pentru anul 2026 și a amânat aplicarea mecanismului anual de indexare până în 2027. Potrivit Legii nr. 360/2023, formula generală de actualizare a valorii punctului de referință ia în calcul rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Calculul se realizează utilizând indicatorii definitivi comunicați de Institutul Național de Statistică. Legislația prevede și limite ale procentului rezultat, în funcție de evoluția veniturilor din contribuțiile sociale și de inflație.

Prin urmare, variantele de 5%, 7% și 10% discutate în spațiul public nu înlocuiesc mecanismul legal și nu reprezintă procente stabilite oficial.

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a abordat anterior posibilitatea creșterii pensiilor din 2027, fără să indice însă o valoare concretă.

„Cred că putem lua în calcul o creștere prudentă a pensiilor. O indexare prudentă”, a declarat acesta. Nazare a legat o eventuală majorare de pregătirea bugetului pentru anul următor și de negocierile dintre formațiunile politice care vor susține noul Guvern.

În aceste condiții, nivelul efectiv al indexării rămâne de stabilit.

În cadrul aceleiași dezbateri televizate au fost prezentate și informații despre pensiile administrate privat, prin Pilonul II. Potrivit datelor Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), la sfârșitul lunii iunie 2026, sistemul avea 8,54 milioane de participanți, comparativ cu 8,46 milioane la finalul anului 2025.

Activele administrate de fondurile de pensii private obligatorii au ajuns la 237,4 miliarde de lei, înregistrând o creștere de 39% față de aceeași perioadă a anului precedent. Datele prezentate reflectă situația de la jumătatea anului 2026, chiar dacă raportul a fost făcut public în octombrie.

România TV a menționat și o contribuție medie lunară de 447 de lei, precum și aproximativ 96.000 de persoane care au început să contribuie la Pilonul II în primele șase luni ale anului.

În paralel cu discuțiile despreindexarea pensiilor publice, a fost abordată și posibilitatea ca fondurile administrate privat să investească în industria de apărare. O inițiativă legislativă prezentată în luna iulie de Costel Dunava urmărește să permită administratorilor fondurilor de pensii să realizeze astfel de investiții, fără să introducă o obligație în acest sens.

Propunerea a fost criticată de Blocul Național Sindical. Cele două subiecte vizează însă componente diferite ale sistemului de pensii. În timp ce investițiile din Pilonul II privesc administrarea economiilor individuale pentru viitoarea pensie, indexarea din 2027 se referă la veniturile plătite prin sistemul public.

Valoarea activelor acumulate în fondurile private nu determină procentul cu care vor crește pensiile publice.

Pentru pensionarii care primesc în prezent o pensie de la stat, decizia așteptată rămâne stabilirea procentului efectiv de majorare pentru 2027. Deocamdată, variantele de 5%, 7% și 10% sunt doar scenarii prezentate în spațiul public, iar Doina Pârcălabu susține că viitoarea creștere ar trebui să compenseze inclusiv pierderea puterii de cumpărare.