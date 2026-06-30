Berea este băutura pe care cei mai mulți români o asociază cu socializarea, potrivit unui studiu realizat de Reveal Marketing Research la solicitarea Asociației Berarii României.

Cercetarea arată că 72% dintre respondenți consideră că berea îi aduce pe oameni împreună, iar 70% spun că aceasta este băutura pe care o asociază cel mai mult cu întâlnirile cu familia și prietenii.

Rezultatele, prezentate marți, 30 iunie, evidențiază atât preferințele de consum ale românilor, cât și schimbările produse în ultimii ani în modul în care aceștia aleg să consume bere, pe fondul presiunilor economice și al modificării obiceiurilor de petrecere a timpului liber.

Potrivit studiului, unul din doi români consumă bere cu alcool cel puțin o dată pe săptămână. Diferențele între categorii sunt însă semnificative.

66% dintre bărbați declară că beau bere săptămânal, comparativ cu 35% dintre femei. În același timp, berea fără alcool continuă să câștige popularitate, fiind consumată de 31% dintre respondenți.

Cea mai ridicată rată de consum pentru această categorie se regăsește în segmentul de vârstă 35-44 de ani, unde procentul ajunge la 39%.

Datele cercetării indică și o schimbare în locurile în care românii aleg să consume bere. Pe fondul presiunilor economice, tot mai mulți preferă consumul la domiciliu.

54% dintre participanții la studiu spun că beau bere în principal acasă, cel mai des în ambalaje individuale, precum doza sau sticla.

Atunci când ies în oraș, preferințele diferă în funcție de formatul de servire. Șase din zece români aleg berea la sticlă în localurile HoReCa, în timp ce 36% preferă berea la draft sau la halbă.

Această opțiune este mai frecventă în rândul persoanelor cu venituri ridicate (47%) și al tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani (44%).

Studiul arată că recomandările venite din cercul apropiat continuă să aibă cea mai mare influență asupra deciziilor de cumpărare.

67% dintre respondenți afirmă că au cea mai mare încredere în recomandările făcute de prieteni atunci când aleg o băutură.

În ceea ce privește preferințele pentru mărci, rezultatele indică un echilibru între fidelitate și dorința de a experimenta.

Jumătate dintre participanți (51%) spun că aleg în principal mărci deja cunoscute, însă același procent declară că este interesat să încerce sortimente noi.

Directorul General al Asociației Berarii României, Constantin Bratu, afirmă că rezultatele confirmă rolul pe care berea îl are în contextul social și consideră că perioada verii și evenimentele sportive oferă mai multe ocazii pentru întâlniri între prieteni și familie.

Potrivit acestuia, atât berea cu alcool, cât și cea fără alcool continuă să fie asociate cu momentele de relaxare și socializare, într-un context în care consumatorii aleg tot mai atent ocaziile de consum.