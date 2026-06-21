Un val intens de căldură care afectează o mare parte a Europei a determinat autoritățile din mai multe țări să adopte măsuri speciale de protecție, pe fondul temperaturilor care se apropie de niveluri record, potrivit agenției Reuters.

În Franța au fost impuse restricții privind consumul de alcool la evenimente publice, în Germania au fost emise avertizări naționale, iar în Spania a fost închisă o zonă destinată suporterilor de fotbal.

Temperaturile au continuat să crească în weekend, iar autoritățile avertizează asupra riscurilor pentru sănătate și asupra impactului economic generat de fenomenele meteorologice extreme. Potrivit prognozelor, mai multe regiuni europene vor înregistra temperaturi de peste 35 de grade Celsius.

Franța se pregătește pentru una dintre cele mai dificile zile ale actualului episod de caniculă. Autoritățile estimează că 35 dintre cele 96 de departamente ale țării vor fi plasate sub alertă roșie de caniculă.

Meteorologii prognozează temperaturi cuprinse între 39 și 40 de grade Celsius în sud-vestul țării, în regiunea Parisului și în Burgundia, în timp ce unele zone ar putea atinge chiar 41 de grade Celsius.

În urma unei reuniuni de criză, premierul Sébastien Lecornu a decis interzicerea preventivă a consumului de alcool în timpul festivalului anual „Fête de la Musique” și la alte evenimente publice organizate în regiunile aflate sub alertă maximă.

În același timp, autoritățile din Paris au anunțat că parcurile orașului vor rămâne deschise permanent pentru a oferi locuitorilor posibilitatea de a găsi refugiu în zone mai răcoroase.

Și Germania se confruntă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă. În mare parte a țării au fost emise avertizări de caniculă, în condițiile în care valorile termice se apropie de 38 de grade Celsius.

Serviciul meteorologic german DWD a avertizat că asocierea dintre temperaturile ridicate și umiditatea accentuată ar putea favoriza dezvoltarea unor furtuni puternice, cu potențial de producere a fenomenelor severe.

În Italia, temperaturile estimate la 36-37 de grade Celsius modifică activitățile zilnice atât pentru localnici, cât și pentru turiști.

La Roma, vizitatorii au stat la cozi în soare pentru a intra la Colosseum, în timp ce alții au căutat răcoare în spațiile subterane aflate sub ruinele Templului lui Claudius.

În Bologna, unul dintre cele mai fierbinți orașe ale peninsulei, oamenii s-au răcorit la celebra Fântână a lui Neptun și au căutat adăpost la umbra porticurilor istorice care traversează centrul orașului.

În Spania, federația de fotbal a decis închiderea zonei pentru suporteri amenajate în Plaza de Colón din Madrid, unde urmau să fie instalate ecrane gigant pentru vizionarea meciului dintre Spania și Arabia Saudită din cadrul Cupei Mondiale.

Decizia a fost luată pentru a reduce riscurile asociate expunerii prelungite la temperaturi foarte ridicate. În contrast, jucătorii vor evolua pe stadionul climatizat din Atlanta, Statele Unite, care este alimentat parțial cu energie solară.

Pe lângă efectele asupra sănătății publice, temperaturile extreme atrag tot mai mult atenția economiștilor.

Guvernatorul Băncii Franței, Emmanuel Moulin, a declarat că efectele pe termen scurt asupra creșterii economice sunt „oarecum ambigue”, deoarece temperaturile ridicate reduc productivitatea în anumite sectoare, dar cresc în același timp consumul de energie.

Oficialul a avertizat însă că, pe termen mediu, episoadele repetate de caniculă au un efect negativ asupra activității economice.

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice contribuie la creșterea frecvenței și intensității valurilor de căldură din Europa.

Aceste fenomene sporesc riscul unor urgențe medicale, afectează infrastructura și generează costuri economice semnificative în timpul sezonului estival.