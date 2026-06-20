România se confruntă cu un episod de caniculă la sfârșitul acestei săptămâni, după ce meteorologii au emis avertizări Cod galben pentru mai multe regiuni ale țării. Sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, temperaturile vor urca până la 34 de grade Celsius, iar duminică valorile termice vor fi și mai ridicate, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

Avertizarea este valabilă pentru zone extinse din vestul și nord-vestul țării, unde populația va resimți un disconfort termic accentuat. Meteorologii avertizează că duminică maximele pot atinge 36 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic de confort.

Avertizarea emisă pentru sâmbătă vizează regiunile Crișana, Banat, Maramureș, vestul și centrul Transilvaniei, precum și vestul Olteniei.

În aceste zone, temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 34 de grade Celsius. Pe lângă valorile ridicate, locuitorii vor resimți un nivel crescut de disconfort termic, mai ales în orele după-amiezii.

Specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare în intervalele cu temperaturi maxime și menținerea unei hidratări corespunzătoare.

ANM a emis o nouă avertizare Cod galben pentru duminică, valabilă tot între orele 12:00 și 21:00.

Zonele afectate vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia și vestul și centrul Transilvaniei. În aceste regiuni, vremea va deveni caniculară, iar temperaturile maxime vor ajunge la 36 de grade Celsius.

Meteorologii precizează că indicele temperatură-umezeală (ITU), utilizat pentru evaluarea nivelului de disconfort termic, va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Creșterea temperaturilor este asociată cu un risc mai ridicat de apariție a efectelor provocate de căldura excesivă, în special în cazul persoanelor vârstnice, al copiilor și al celor care suferă de afecțiuni cronice.

Autoritățile recomandă evitarea activităților fizice intense în aer liber în orele cele mai călduroase ale zilei și consumul regulat de lichide.