Prognoza meteo actualizată de AccuWeather indică temperaturi ridicate în România în ultima parte a lunii iunie și la începutul lunii iulie. Bucureștiul și regiunile din sudul țării vor fi afectate de un nou val de căldură, însă meteorologii estimează și mai multe episoade de instabilitate atmosferică, cu furtuni, ploi torențiale și intensificări ale vântului.

Ultimele zile ale lunii iunie aduc o schimbare importantă a vremii. Potrivit prognozei actualizate de AccuWeather, temperaturile vor crește semnificativ în mare parte din Europa, iar România se va afla printre țările afectate de noul val de căldură.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul țării și în Capitală, unde disconfortul termic va deveni accentuat. Temperaturile vor rămâne ridicate inclusiv pe timpul nopții, fenomen asociat tot mai des cu perioadele de caniculă din sezonul cald.

Meteorologii atrag atenția și asupra apariției așa-numitelor nopți tropicale, caracterizate prin temperaturi care nu coboară sub pragul de 20 de grade Celsius.

Deși vremea va rămâne călduroasă, începutul lunii iulie va aduce și perioade frecvente de instabilitate atmosferică. Conform estimărilor AccuWeather, sunt așteptate cel puțin nouă zile cu furtuni electrice.

Aceste fenomene sunt favorizate de ascensiunea rapidă a maselor de aer cald și umed, proces care contribuie la dezvoltarea norilor de furtună și la apariția descărcărilor electrice.

Astfel, în numeroase intervale, temperaturile ridicate vor alterna cu episoade de vreme instabilă, specifice perioadelor de vară.

Prognoza meteo indică posibilitatea formării unor sisteme convective capabile să genereze fenomene severe pe arii restrânse.

În anumite zile, norii de furtună vor putea produce averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări puternice ale vântului și, izolat, căderi de grindină.

Potrivit estimărilor actuale, luna iulie va debuta cu un contrast accentuat între perioadele caniculare și episoadele de instabilitate atmosferică, ceea ce va determina variații rapide ale condițiilor meteo de la o zi la alta.