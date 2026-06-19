Vremea

Caniculă de zi și nopți tropicale la final de iunie. Cât de sus ajung temperaturile după apusul soarelui

Comentează știrea
Caniculă de zi și nopți tropicale la final de iunie. Cât de sus ajung temperaturile după apusul soareluiFurtună. Sursa foto: Pixabay
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Prognoza meteo actualizată de AccuWeather indică temperaturi ridicate în România în ultima parte a lunii iunie și la începutul lunii iulie. Bucureștiul și regiunile din sudul țării vor fi afectate de un nou val de căldură, însă meteorologii estimează și mai multe episoade de instabilitate atmosferică, cu furtuni, ploi torențiale și intensificări ale vântului.

Prognoza meteo. Un nou episod de caniculă se apropie de România

Ultimele zile ale lunii iunie aduc o schimbare importantă a vremii. Potrivit prognozei actualizate de AccuWeather, temperaturile vor crește semnificativ în mare parte din Europa, iar România se va afla printre țările afectate de noul val de căldură.

Cele mai ridicate valori sunt așteptate în sudul țării și în Capitală, unde disconfortul termic va deveni accentuat. Temperaturile vor rămâne ridicate inclusiv pe timpul nopții, fenomen asociat tot mai des cu perioadele de caniculă din sezonul cald.

Meteorologii atrag atenția și asupra apariției așa-numitelor nopți tropicale, caracterizate prin temperaturi care nu coboară sub pragul de 20 de grade Celsius.

Schimbare de strategie pentru turiștii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu rezervările
Schimbare de strategie pentru turiștii români care merg în Bulgaria. Ce se întâmplă cu rezervările
Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase
Zece dintre cele mai bizare reguli de la bloc din lume. Unele pot aduce amenzi serioase
caniculă

Caniculă. Sursa foto: Pixabay

Luna iulie începe cu numeroase episoade de instabilitate atmosferică

Deși vremea va rămâne călduroasă, începutul lunii iulie va aduce și perioade frecvente de instabilitate atmosferică. Conform estimărilor AccuWeather, sunt așteptate cel puțin nouă zile cu furtuni electrice.

Aceste fenomene sunt favorizate de ascensiunea rapidă a maselor de aer cald și umed, proces care contribuie la dezvoltarea norilor de furtună și la apariția descărcărilor electrice.

Astfel, în numeroase intervale, temperaturile ridicate vor alterna cu episoade de vreme instabilă, specifice perioadelor de vară.

Prognoza meteo. Averse torențiale, grindină și rafale puternice de vânt

Prognoza meteo indică posibilitatea formării unor sisteme convective capabile să genereze fenomene severe pe arii restrânse.

În anumite zile, norii de furtună vor putea produce averse torențiale, descărcări electrice frecvente, intensificări puternice ale vântului și, izolat, căderi de grindină.

Potrivit estimărilor actuale, luna iulie va debuta cu un contrast accentuat între perioadele caniculare și episoadele de instabilitate atmosferică, ceea ce va determina variații rapide ale condițiilor meteo de la o zi la alta.

Stiri calde

17:41 - Pericol de sufocare pentru bebeluși: Produs retras de urgență din magazinele DM. Clienții sunt rugați să nu îl mai fo...

17:33 - Nicușor Dan, declarații de la Bruxelles: Eu nu fac jocuri de partid. Nu e mandatul meu

17:20 - Caniculă de zi și nopți tropicale la final de iunie. Cât de sus ajung temperaturile după apusul soarelui

17:10 - Planul care poate bloca accesul turiștilor în Veneția. Măsura a stârnit deja scandal în Italia

17:01 - Ministrul italian de Externe își anulează vizita în SUA după declarațiile lui Trump despre Giorgia Meloni

16:53 - Bărbat suspectat de spionaj în favoarea Rusiei, arestat în Franța după ce ar fi filmat o fabrică de drone

HAI România!

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Administrarea unei demolări. Frumoasele râme

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Televiziunea dispare sau se reinventează?

Proiecte speciale