Din cuprinsul articolului Ingrediente pentru varză călită cu afumătură

Varza călită cu afumătură este unul dintre preparatele tradiționale românești care aduc gustul mâncării de odinioară direct în bucătărie. Cu varză proaspătă sau murată, bucăți de costiță afumată, ceapă și câteva condimente, poți pregăti o mâncare sățioasă, cu aromă bogată și gust autentic. Rețeta este simplă, nu necesită ingrediente sofisticate, iar secretul stă în gătirea lentă, care permite verzei să se înmoaie și să preia aroma afumăturii. Preparatul poate fi făcut atât pe aragaz, cât și la cuptor, unde capătă o crustă ușor rumenită și un gust deosebit.

Pentru aproximativ 4 porții, ai nevoie de următoarele ingrediente:

1 varză mare, de aproximativ 1,5 kg;

500 g costiță afumată, cârnați afumați sau kaizer;

2 cepe potrivite;

3 linguri de ulei;

2 linguri de pastă de tomate;

200 ml suc de roșii;

1 linguriță de boia dulce;

2 foi de dafin;

1 linguriță de cimbru uscat;

sare și piper, după gust;

mărar proaspăt, opțional;

100–150 ml apă, dacă este nevoie.

Dacă preferi gustul mai acrișor, poți folosi varză murată în locul celei proaspete. În acest caz, este important să o guști înainte și să o clătești dacă este prea sărată.

Cum prepari varza călită cu afumătură 1. Pregătește varza și celelalte ingrediente

Îndepărtează frunzele exterioare ale verzei, spal-o și taie-o fideluță. Presară puțină sare și frământ-o ușor cu mâinile, pentru a se înmuia și a-și reduce volumul. Curăță ceapa și toac-o mărunt. Taie afumătura în bucăți potrivite, astfel încât să se gătească uniform și să poată fi servită ușor.

2. Rumenește afumătura Într-o cratiță încăpătoare, încinge uleiul și adaugă bucățile de afumătură. Lasă-le câteva minute la foc mediu, până când se rumenesc ușor și își eliberează aroma. Dacă folosești o afumătură mai grasă, poți reduce cantitatea de ulei. Astfel, mâncarea nu va deveni prea grasă.

3. Călește ceapa

Adaugă ceapa peste afumătură și amestecă până când devine moale și ușor aurie. Pune boiaua dulce și amestecă rapid, având grijă să nu se ardă, deoarece poate deveni amară. Acesta este momentul în care se formează baza aromată a preparatului.

4. Adaugă varza și condimentele

Pune varza tăiată treptat în cratiță. La început poate părea că nu încape, însă își va reduce volumul pe măsură ce se gătește. Amestecă bine, adaugă cimbrul, foile de dafin și piperul. Lasă totul la foc mediu aproximativ 15–20 de minute, amestecând periodic, până când varza începe să se înmoaie.

5. Pune sucul de roșii și lasă mâncarea să fiarbă

Adaugă pasta de tomate și sucul de roșii, apoi amestecă pentru ca ingredientele să se distribuie uniform. Dacă varza nu și-a lăsat suficientă zeamă, toarnă puțină apă. Acoperă parțial cratița și lasă preparatul să fiarbă la foc mic încă 30–40 de minute. Amestecă din când în când și verifică dacă varza s-a înmuiat. Dacă lichidul scade prea repede, mai adaugă puțină apă.

6. Rumenește varza la cuptor Pentru un gust și mai apropiat de cel al mâncării tradiționale, transferă preparatul într-un vas termorezistent și introdu-l în cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius. Lasă-l aproximativ 20–25 de minute, până când lichidul scade, iar varza se rumenește ușor la suprafață. La final, gustă și mai adaugă sare sau piper, dacă este nevoie. Presară mărar proaspăt tocat înainte de servire.

Care este secretul Pentru un rezultat reușit, nu grăbi procesul de gătire. Varza trebuie să se înmoaie treptat, iar afumătura să aibă suficient timp pentru a-și transfera aroma în preparat.

Un alt truc este să nu exagerezi cu sucul de roșii. Acesta trebuie să completeze gustul verzei și al cărnii, nu să îl acopere. Dacă folosești varză murată, ajustează cantitatea de sare abia spre final. De asemenea, rumenirea la cuptor oferă preparatului o aromă mai intensă și o textură plăcută, mai ales dacă lași lichidul să scadă suficient.