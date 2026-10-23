Marea Britanie le cere cetățenilor să își pregătească provizii de urgență pentru cel puțin 72 de ore, în cadrul campaniei guvernamentale „Be Ready”, destinată creșterii rezilienței populației în fața unor crize precum fenomenele meteorologice extreme, inundațiile, incendiile de vegetație și atacurile cibernetice, potrivit publicației Sky.

Inițiativa, coordonată de Cabinet Office, a fost prezentată de guvernul britanic în octombrie 2026 și include o listă de verificare cu măsuri practice pentru fiecare gospodărie.

Campania urmărește să îi ajute pe oameni să facă față întreruperilor temporare ale serviciilor esențiale, până când autoritățile pot acorda sprijin persoanelor afectate.

Demersul are loc într-un context în care oficialii britanici atrag atenția și asupra riscurilor de securitate, inclusiv a posibilității unui conflict armat.

Site-ul guvernamental actualizat îi îndeamnă pe cetățeni să păstreze în locuință suficiente resurse pentru a putea trece prin primele trei zile ale unei situații de urgență.

Printre recomandări se numără:

Apă potabilă și alimente neperisabile , care pot fi consumate fără pregătire complicată.

, care pot fi consumate fără pregătire complicată. Medicamente și materiale medicale , adaptate nevoilor membrilor gospodăriei.

, adaptate nevoilor membrilor gospodăriei. Numerar , pentru situațiile în care serviciile bancare online sau plățile electronice nu sunt disponibile.

, pentru situațiile în care serviciile bancare online sau plățile electronice nu sunt disponibile. O lanternă și baterii de rezervă , utile în cazul întreruperilor de energie electrică.

, utile în cazul întreruperilor de energie electrică. Un radio FM autonom , cu manivelă sau alimentat cu baterii, pentru recepționarea informațiilor oficiale.

, cu manivelă sau alimentat cu baterii, pentru recepționarea informațiilor oficiale. O baterie externă pentru telefon, care poate ajuta la menținerea comunicațiilor în timpul unei pene de curent.

Lista este concepută pentru a putea fi adaptată în funcție de componența familiei și de nevoile individuale. Disponibilitatea apei, a alimentelor, a mijloacelor de comunicare și a medicamentelor poate deveni esențială atunci când aprovizionarea sau serviciile publice sunt întrerupte.

Potrivit mesajului transmis de autorități, pregătirea pentru primele trei zile le permite gospodăriilor să gestioneze mai bine perioada în care serviciile obișnuite pot fi afectate, iar echipele de intervenție își concentrează resursele asupra persoanelor care au nevoie urgentă de ajutor.

Riscurile vizate nu se limitează la dezastrele naturale. Inundațiile severe, incendiile de vegetație și fenomenele meteorologice extreme pot afecta transportul, alimentarea cu energie și accesul la produse de bază. În paralel, un atac cibernetic de amploare ar putea perturba sisteme informatice și servicii de care depind activitățile cotidiene.

Recomandarea de a păstra bani în numerar și de a avea un radio care funcționează independent de rețeaua electrică reflectă tocmai nevoia unor alternative în cazul în care infrastructura digitală sau comunicațiile sunt indisponibile.

Programul „Be Ready” este prevăzut să se desfășoare pe o perioadă de trei ani. Noua versiune a site-ului înlocuiește o platformă lansată în 2024, care urmărea un obiectiv similar: creșterea nivelului de pregătire a populației pentru situații de criză.

Potrivit relatării publicate de Sky News la 22 octombrie 2026, inițiativa a fost primită favorabil de organizații și persoane implicate în domeniul rezilienței civile. Totuși, actualizarea nu a avut amploarea publică pe care o anticipau unii reprezentanți ai acestui sector, în condițiile în care guvernul discută și despre pregătirea societății pentru eventuale amenințări militare.

Marea Britanie nu este singura țară care își îndeamnă populația să se pregătească pentru situații de urgență. Statele baltice și țările nordice au comunicat de mai mult timp recomandări privind resursele necesare într-o criză și măsurile pe care gospodăriile le pot lua pentru a-și proteja membrii.

În unele dintre aceste state există și forme de serviciu militar obligatoriu, rezerve militare extinse sau programe de voluntariat și instruire de bază. Aceste elemente fac parte dintr-un model mai larg de pregătire a societății pentru situații care pot afecta atât populația civilă, cât și funcționarea instituțiilor.

Cetățenii britanici pot consulta site-ul oficial al campaniei „Be Ready” și pot descărca lista de verificare cu măsurile recomandate pentru gospodării. Documentul prezintă pași practici pentru organizarea proviziilor și identificarea resurselor care ar putea fi necesare în primele 72 de ore ale unei crize.