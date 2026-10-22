Ema Prisca, despre Nicușor Dan: „Oamenii nu înțeleg care e planul”

Ema Prisca, specialista în comunicare care a lucrat la campaniile electorale ale lui Nicușor Dan, consideră că președintele trebuie să le explice mai clar alegătorilor obiectivele și deciziile sale. În opinia sa, nemulțumirea unei părți a susținătorilor provine dintr-o problemă de comunicare, fără ca aceasta să fi devenit o ruptură masivă de încredere.

Invitată de Mihai Radu în podcastul „Unde greșim”, Ema Prisca a analizat diferența dintre imaginea candidatului Nicușor Dan și percepția asupra președintelui. Discuția a abordat apropierea acestuia de electoratul conservator, relația cu susținătorii tradiționali și limitele intervenției unui consultant în construirea imaginii unui politician.

Pentru Ema Prisca, punctul de plecare este felul în care oamenii înțeleg activitatea unui lider. Intențiile politicianului trebuie explicate într-un limbaj relevant pentru public, iar nemulțumirea alegătorilor trebuie luată în serios.

„În marketingul politic, oamenii nu greșesc niciodată. Ce cred ei, ăla este un adevăr. Și este adevărul cu care trebuie să lucreze politicianul”, afirmă aceasta.

Specialista distinge între trei situații care pot afecta relația unui politician cu alegătorii. Prima apare atunci când oamenii nu înțeleg obiectivele și deciziile sale. A doua intervine când publicul înțelege direcția politică, dar nu este de acord cu ea. Cea mai dificilă situație este aceea în care alegătorii nu mai cred că politicianul le poate răspunde așteptărilor.

În evaluarea sa, Nicușor Dan se confruntă în primul rând cu dificultatea de a-și face înțeles proiectul. „Oamenii nu înțeleg care e planul, care e miza, ce vrea să facă”, spune Ema Prisca.

Ema Prisca nu consideră că președintele a pierdut masiv încrederea electoratului. O asemenea ruptură ar presupune, explică ea, îndoieli profunde inclusiv asupra caracterului politicianului, dincolo de criticile privind agenda sau maniera sa de lucru.

„Nu cred că a ajuns la o lipsă de încredere masivă din partea electoratului”, afirmă Prisca, subliniind că președintele are de explicat ce urmărește, de ce ia anumite decizii și care este miza acestora.

Evaluarea sa plasează, astfel, principala dificultate în relația de comunicare dintre președinte și public. Alegătorii au nevoie să înțeleagă legătura dintre proiectul prezentat în campanie și opțiunile politice de după câștigarea alegerilor.

O parte importantă a analizei privește încercarea lui Nicușor Dan de a se adresa unor categorii de alegători dincolo de nucleul care l-a susținut în campaniile pentru Primăria Capitalei.

Ema Prisca descrie această schimbare drept o „extensie de audiență”. După câștigarea alegerilor prezidențiale, susține ea, Nicușor Dan s-a îndreptat și către un public mai conservator, mai religios și mai sensibil la mesaje naționale.

În interpretarea sa, această preocupare are legătură cu dorința președintelui de a reduce ruptura din societate. Prisca amintește că tema unității a existat și în campania electorală, inclusiv în discursurile candidatului.

Problema identificată de specialistă este felul în care această direcție a fost explicată susținătorilor tradiționali. O lărgire a publicului căruia i se adresează președintele poate provoca nemulțumire dacă alegătorii care l-au susținut inițial nu înțeleg logica schimbării.

Întrebată dacă nucleul de susținători a primit explicațiile necesare, Ema Prisca răspunde: „Cred că nu i s-a explicat”.

Ea amintește și contribuția voluntarilor la victoriile electorale ale lui Nicușor Dan. Mii de oameni și-au investit timpul și energia în campanii, iar relația cu acest public implicat trebuie întreținută și după alegeri.

Totodată, Prisca diferențiază între alegătorii atașați proiectului politic al lui Nicușor Dan și cei care l-au votat în turul al doilea pentru a împiedica victoria alternativei suveraniste. În analiza sa, aceste categorii pot avea motivații și așteptări diferite.

Pentru a explica ritmul de lucru al președintelui, specialista invocă experiența primului mandat la Primăria Capitalei. Ea își amintește o perioadă în care lipsa explicațiilor publice a alimentat întrebări despre activitatea și prioritățile primarului.

Prisca vede o continuitate în acest mod de lucru: Nicușor Dan încearcă să înțeleagă mecanismele instituției și să își construiască strategia înainte de a acționa. Această abordare poate intra însă în tensiune cu așteptările unui public care dorește rezultate și răspunsuri rapide.

„Are un ritm al lui care nu ține pasul”, spune aceasta, referindu-se la raportul dintre maniera de lucru a politicianului și așteptările oamenilor.

Discuția atinge și felul în care echipa de campanie a prezentat candidatul. Ema Prisca explică faptul că marketingul politic pune în evidență anumite trăsături, în funcție de obiectivele campaniei și de ceea ce este relevant pentru alegători.

„Ai un personaj pe o scenă și alegi ce părți să luminezi”, afirmă ea.

În acest context, Prisca admite că ritmul mai lent de lucru al lui Nicușor Dan nu s-a aflat printre caracteristicile evidențiate în campanie. Explicația sa este că strategia de comunicare selectează aspectele care îl ajută pe candidat să stabilească o relație cu publicul.

Pentru perioada de după alegeri, ea insistă asupra predictibilității: alegătorii trebuie să poată înțelege legătura dintre promisiunile candidatului și deciziile celui ajuns în funcție.

Ema Prisca vorbește și despre limitele profesiei sale. Un consultant poate ajuta un politician să își structureze ideile, să vorbească mai clar și să reacționeze mai bine în situații de criză. Aceste comportamente pot fi îmbunătățite prin exercițiu.

„Dar ce nu poți să schimbi sunt chestiile fundamentale”, spune aceasta, menționând temperamentul și relația politicianului cu puterea.

În privința echipei care a lucrat la campania prezidențială, Prisca susține că informațiile despre alegători au fost tratate cu seriozitate. Membrii echipei aveau experiențe diferite, ceea ce a produs dezbateri, dar și necesitatea de a lua rapid decizii, uneori pe baza unor informații incomplete.

Analiza sa se extinde asupra partidelor tradiționale. Întrebată despre mesajele conflictuale și schimburile de acuzații dintre PSD și PNL, Ema Prisca apreciază că soluția depinde de modul în care funcționează organizațiile politice.

„Dacă tu ai un mediu politic infantil, comunicarea va fi infantilă. Dacă ai un mediu politic confruntațional, comunicarea va fi polarizantă”, afirmă ea.

În această interpretare, schimbarea discursului trebuie însoțită de reforme în selectarea oamenilor și în luarea deciziilor. Comunicarea reflectă practicile partidului și are limite în încercarea de a compensa problemele acestuia.

Prisca explică și atractivitatea candidaților independenți prin dezamăgirea față de partidele consacrate. Alegătorii pot proiecta asupra unui independent speranța unei rupturi de practicile politice pe care le resping.

În același timp, lipsa unei organizații de partid presupune dificultăți de mobilizare și construirea unei echipe printr-un efort informal considerabil.

Spre finalul interviului, Ema Prisca susține că România are nevoie de partide, platforme și oameni noi. Ea identifică în special oportunitatea unei agende de stânga orientate către problemele majorității populației și critică inițiativele care rămân limitate la cercuri intelectuale restrânse.

„Stânga înseamnă mainstream, pentru că sunt problemele celor mulți”, afirmă aceasta.

Deși spune că a primit o propunere de implicare într-un proiect politic nou, Prisca precizează că preferă să își continue activitatea profesională. În schimb, îi încurajează pe tineri să se organizeze și să participe la viața publică.

„Nu există o altă variantă decât a milita, a activa și a te auto-organiza”, spune Ema Prisca, pledând pentru dobândirea experienței politice prin implicare directă.