Virgil-Alexandru Zidaru, cunoscut pe TikTok drept Makaveli, ar fi primit 30.723,72 de dolari de la Bogdan Peșchir în perioada campaniei electorale din 2024 pentru Călin Georgescu, potrivit documentelor din ancheta privind presupusa corupere a alegătorilor. Informațiile obținute de Mediafax arată că patru influenceri ar fi beneficiat de sume care depășesc împreună 67.500 de dolari. Anchetatorii au identificat și conversații în care Zidaru vorbea despre implicarea sa în promovarea fostului candidat prezidențial.

Virgil-Alexandru Zidaru apare în documentele anchetatorilor printre persoanele care ar fi primit bani de la Bogdan Peșchir în perioada în care acesta este acuzat de coruperea alegătorilor. Potrivit datelor transmise de TikTok Technology Limited Irlanda, influencerul ar fi beneficiat de cea mai mare sumă dintre cele patru persoane menționate în documente.

Informațiile citate de Mediafax indică faptul că Zidaru ar fi primit 30.723,72 de dolari. Marius Alin Borcan figurează cu 18.300,40 de dolari, Mădălin-Iulian Feraru cu 17.218,46 de dolari, iar George-Cristofor-Rembo Domnu cu 1.329,99 de dolari.

Valoarea cumulată a sumelor atribuite celor patru depășește 67.500 de dolari.

Anchetatorii au identificat în telefonul lui Virgil-Alexandru Zidaru o înregistrare audio-video datată 24 noiembrie 2024, ziua în care s-a desfășurat primul tur al alegerilor prezidențiale. Fișierul era intitulat „TikTok România a făcut diferența! Am învins fraților!!! Călin Georgescu – Turul II”.

În mesaj, Zidaru vorbea despre mobilizarea utilizatorilor pe rețelele sociale și despre contribuția mediului online la rezultatul obținut de Călin Georgescu.

„Online-ul e a patra putere în stat”, afirma influencerul.

Acesta susținea că mulți alegători și-au căutat informațiile pe internet, în condițiile în care, în opinia sa, Călin Georgescu nu fusese prezentat suficient de televiziuni.

În înregistrare, Zidaru i-a felicitat pe cei care participaseră la promovarea candidatului și pe alegătorii care merseseră la vot. La finalul mesajului, influencerul i-a adresat felicitări și lui Călin Georgescu.

O altă probă invocată de anchetatori este o conversație purtată de Virgil-Alexandru Zidaru cu Roxana Dobrițoiu, prin intermediul WhatsApp. Discuția a pornit de la activitatea politică desfășurată de influencer pe TikTok. Interlocutoarea l-a întrebat despre implicarea sa în promovarea unui candidat și dacă exista posibilitatea să fie arestat pentru postările publicate.

Zidaru a răspuns că autoritățile ar putea interveni și că persoanele implicate ar putea fi chemate să dea explicații. În aceeași conversație, el a afirmat: „În plm, l-am pus pe Georgescu președinte”.

Influencerul a susținut apoi că el și alte persoane ar fi reușit să țină în șah Guvernul, SRI, SIE, instituțiile statului și partidele politice timp de două săptămâni.

Întrebat de ce îl susținea pe Călin Georgescu, Zidaru a spus că o făcea „de inimă roșie” și a refuzat să ofere alte explicații.

În documentele anchetei este reprodus următorul schimb de mesaje. Forma originală a textului, inclusiv greșelile de ortografie, gramatică și punctuație, a fost păstrată:

„Zidaru Virgil Alexandru: Așa /

Roxana Dobrițoiu: ce ti a ars si tie cu politica asta / a fost pt tik tik / banuiesc nu / 😂 / esti crazy tu putin asa sau nu stiu eu all story / sa mi fie rusine ca nu stiu despte tine ca doar am auzit de tine

Zidaru Virgil Alexandru: (n.l. lipsă text - mesaj gol)

Roxana Dobrițoiu: despre* / pai ce crezi ca te arestau?

Zidaru Virgil Alexandru: păi o să ne ia clar

Roxana Dobrițoiu: pt postarile de pe tik tok ?

Zidaru Virgil Alexandru: In plm l-am pus pe Georgescu președinte

Roxana Dobrițoiu: cum mai sa va ia de ce

Zidaru Virgil Alexandru: păi am ținut în șah guvernu , SRI, sie , instituții , partide două sapt nu știau ce e cu ei

Roxana Dobrițoiu: dar tu dc tineai cu georgescu

Zidaru Virgil Alexandru: de ce ? / de inimă roșie / nu vreau să vb despre asta oricum nu o să înțelegi.

Roxana Dobrițoiu: ca eu tineam cu lasconi 😂 / n am votat niciodata oricum

Zidaru Virgil Alexandru: păi tu țineai doar

Roxana Dobrițoiu: n am votat in turu 1

Zidaru Virgil Alexandru: noi l-am creat pe acesta / în fine

Roxana Dobrițoiu: pai si voiai sa ne ia rusii /sa ne atace pe noi

Zidaru Virgil Alexandru: E, lasă, ca nu ne lua rușii ca n-are omu treabă cu rușii”.

Potrivit documentelor citate, procurorii consideră că Bogdan Peșchir ar fi folosit o strategie bazată pe atragerea unor persoane cunoscute pe TikTok, capabile să transmită mesaje către comunități numeroase de urmăritori.

Anchetatorii susțin că implicarea acestor persoane în promovarea lui Călin Georgescu ar fi fost proporțională cu valoarea sumelor primite. În evaluarea probelor, aceștia consideră că metoda atribuită lui Peșchir ar fi avut efectele urmărite în campania electorală.

Unul dintre cazurile evidențiate este cel al lui Virgil-Alexandru Zidaru, căruia îi este atribuită cea mai mare sumă dintre cele patru menționate în documentele transmise de TikTok. Potrivit procurorilor, influencerul ar fi avut o implicare deosebit de intensă în susținerea candidaturii lui Călin Georgescu.

În sprijinul acestei interpretări, anchetatorii au invocat atât înregistrarea video realizată după primul tur al alegerilor prezidențiale, cât și mesajele private în care Zidaru vorbea despre rolul său și al altor persoane în campania electorală.