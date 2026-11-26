Guvernul a aprobat prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 30 iunie 2027. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că Executivul a adoptat și două scheme de sprijin financiar pentru fermieri, în valoare totală de peste 316 milioane de lei, precum și menținerea restricțiilor privind importurile de produse agroalimentare din Ucraina.

Cele patru măsuri aprobate în ședința Executivului vizează protejarea puterii de cumpărare a populației, sprijinirea producătorilor agricoli autohtoni și compensarea unor costuri suportate de aceștia.

Ministrul Agriculturii a explicat, într-un mesaj publicat pe Facebook, că menținerea plafonării adaosului comercial urmărește atât protejarea consumatorilor cu venituri mici și medii, cât și evitarea aplicării unor marje comerciale disproporționate produselor românești, comparativ cu cele importate.

Pe lângă menținerea limitării adaosului comercial pentru alimentele de bază, Executivul a decis prelungirea cu încă un an a măsurii prin care importurile de produse agroalimentare din Ucraina sunt permise numai pe bază de licență. Restricția va rămâne în vigoare până la 31 decembrie 2027, în contextul dificultăților întâmpinate de fermierii români în comercializarea producției agricole.

„În ședința de guvern de astăzi au fost aprobate 4 măsuri pentru sprijinirea producției românești și protejarea fermierilor români.

1\. Am prelungit plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază până la 30 iunie 2027 pentru a proteja puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii și pentru a ne asigura că produselor obținute de fermierii noștri nu le sunt aplicate marje de adaos comercial uriașe în comparație cu cele aplicate produselor similare provenite din import.

2\. Am prelungit și măsura importului de produse agro-alimentare din Ucraina doar pe bază de licență, cu un an, până la 31 decembrie 2027, având în vedere dificultățile uriașe pe care le întâmpină în continuare fermierii români în valorificarea producției”, a scris Florin Barbu pe pagina sa de Facebook.

O altă măsură adoptată de Guvern prevede acordarea unui sprijin financiar de peste 314 milioane de lei pentru acoperirea costurilor suplimentare generate de scumpirea îngrășămintelor, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu. Compensațiile vor fi acordate pentru suprafețele agricole cultivate în 2026 cu grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartofi, sfeclă de zahăr și legume cultivate în câmp, solarii sau sere.

Executivul a aprobat și alocarea a două milioane de lei pentru continuarea programului destinat crescătorilor de porci din rasele Bazna și Mangalița, prin care se urmărește majorarea efectivelor de scroafe de reproducție din rase autohtone.

„3. Am aprobat acordarea unui sprijin financiar de peste 314 de milioane de lei fermierilor noștri pentru compensarea scumpirii îngrășămintelor din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Compensațiile se acordă pentru suprafețele cultivate în anul 2026 cu: grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiță, cartof, sfeclă de zahăr, legume în câmp, legume în solarii și legume în seră. Mă voi asigura că banii vor intra în conturi rapid, pentru că știu câtă nevoie au fermierii de sprijin.

4. Am aprobat acordarea a 2 milioane de lei pentru crescătorii de porci din rasele Bazna și Mangalița. Acest program continuă pentru a încuraja creșterea numărului de scroafe de reproducție din rase românești. Ne dorim să avem cât mai multe animale crescute în fermele din România.

Îi asigur pe toți fermierii că le sunt alături și că vom continua să găsim împreună soluții la toate problemele cu care se confruntă!”, a mai transmis ministrul Agriculturii.

Cele două programe de finanțare destinate sectorului agricol au fost prezentate și de premierul Luca Niculescu, la începutul ședinței de Guvern de joi.

„Fermierii noştri au nevoie de susţinere pentru a se dezvolta. Aprobăm două forme de sprijin”, a declarat șeful Executivului.

Premierul a explicat că fondurile vor fi direcționate atât către agricultorii afectați de creșterea costurilor cu îngrășămintele, cât și către crescătorii de animale.

„Este vorba despre o schemă de ajutor de stat de peste 314 milioane de lei orientată către compensarea creşterii preţurilor la îngrăşăminte din cauza tensiunilor din Orientul Mijlociu şi o schemă de finanţare destinată crescătorilor de animale”, a mai declarat Niculescu.