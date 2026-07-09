Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva Ungariei, solicitând eliminarea plafonului impus asupra adaosului comercial aplicat unor produse alimentare și articole de drogherie. Executivul european consideră că măsura adoptată de autoritățile de la Budapesta încalcă regulile pieței unice și afectează în special comercianții cu capital străin care operează în Ungaria.

Comisia Europeană a sesizat Curtea de Justiție a Uniunii Europene împotriva Ungariei, cerând eliminarea plafonului stabilit pentru adaosul comercial aplicat unor produse alimentare și articole de drogherie. Potrivit Reuters, măsura are un impact în special asupra marilor lanțuri de retail cu capital străin care își desfășoară activitatea pe piața ungară.

Disputa dintre Bruxelles și Budapesta nu este una nouă. Guvernul ungar anunțase încă de anul trecut că este pregătit să conteste poziția Comisiei Europene în acest dosar.

Autoritățile de la Budapesta au introdus în martie 2025 un plafon de 10% pentru adaosul comercial aplicat unui număr de 30 de produse alimentare de bază. Măsura a fost justificată de Guvernul ungar prin necesitatea combaterii inflației.

De la introducerea acesteia, executivul de la Budapesta a decis în mai multe rânduri prelungirea perioadei de aplicare și extinderea listei produselor vizate. În luna mai, autoritățile au hotărât transformarea plafonului într-o reglementare permanentă.

Comisia Europeană respinge argumentele prezentate de Guvernul ungar și consideră că acestea nu reflectă costurile reale suportate de companii.

„Ungaria afirmă în mod greşit că diferenţa dintre preţul de achiziţie şi cel de vânzare reprezintă profitul companiilor, fără să ţină cont de costurile semnificative pe care acestea le suportă, precum cheltuielile cu personalul, spaţiile comerciale sau taxele”, a transmis executivul european.

Potrivit Comisiei Europene, plafonarea adaosului comercial este incompatibilă cu regulile pieței unice și creează un tratament discriminatoriu pentru comercianții străini care operează în Ungaria.